Forskere har måske fundet et ekstraordinært dinosaur-fossil

Det er efterhånden en bredt anerkendt teori, at en asteroide slog ned for 66 millioner år siden og satte en stopper for dinosaurernes gang på Jorden.

Nu mener forskere fra Manchester University i Storbritannien at have fundet et komplet ben med hud fra en dinosaur, der mistede livet under selve nedslaget.

Fundet er endnu ikke publiceret i et studie og derfor ikke peer-reviewed, men blev præsenteret af palæontologen Robert DePalma på en NASA-konference onsdag, skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

Benet er fundet i udgravningsstedet Tanis, et område i den amerikanske stat North Dakota, der ligger 3.000 kilometer væk fra Yucatan-halvøen, hvor man mener, at asteroiden ramte for 66 millioner år siden.

I Tanis ligger ifølge BBC et virvar af fossiler, hvor rester af også andre dyr, heriblandt fisk, og planter er ‘rørt’ sammen i områdets stenarter.

Det er blandt andet ud fra fossilet fra de omkringliggende fiske-fossiler, at man har formodninger om årsagen til dinosaurens død.

Fiskene har blandt andet små partikler i gællerne, som kan stamme fra meteornedslaget.

Ifølge Paul Barrett, palæontolog og professor, der ikke har været en del af studiet, ligner det samtidig, at benet er blevet revet af hurtigt, og at dyret døde øjeblikkeligt, skriver BBC ifølgeVidenskab.dk.

Stephen L Brusatte, palæontolog ved University of Edinburgh, påpeger dog, at dinosauren meget vel kan være omkommet før nedslaget, og han forholder sig skeptisk, indtil fundet er peer-reviewed.

Der eksisterer meget få fossiler fra dinosaurer, der døde af selve nedslaget eller levede i flere tusinde år op til.

At have et eksemplar af den type ville derfor være ekstraordinært, skriver BBC.

