Forskere: Her er den mest sexede flirtestrategi

Hvad er egentlig den mest effektive strategi, når du vil flirte med det modsatte køn? Det mener forskere, at de har fundet ud af.

Ifølge et nyt studie, der er publiceret i tidsskriftet Evolutionary Psychology, bør du ty til humor, hvis du vil finde sammen med en potentiel partner i en heteroseksuel kontekst. Uanset om du søger en kort flirt eller et længerevarende forhold.

Mere overordnet viser studiet, at effektivitet af ‘flirtestrategi’ er meget afhængig af ens køn og den specifikke situation, og at det er noget, der gør sig gældende på tværs af vestlige kulturer.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk

Studiet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med 415 mænd og kvinder fra Norge og 577 mænd og kvinder fra USA. For både mænd og kvinder var humor det vigtigste element i flirteri.

Læs mere på Videnskab.dk: Sådan ved du, det er ægte kærlighed

Undersøgelsen viste, at det at grine af andres jokes er effektivt for begge køn, mens det at fyre jokes af primært fungerer godt for mænd. Særligt når det drejer sig om længerevarende forhold.

- Hvad der er mest effektivt afhænger af dit køn, og om formålet med flirteriet er et kortere eller længerevarende forhold, siger professor Leif Edward Ottesen Kennair til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Han er professor i psykologi på Norwegian University of Science and Technology og en af forskerne bag studiet.

Forskerne bag studiet mener desuden, at humor er en stærk taktik, fordi det fungerer som et bevis på, at man er intelligent, kreativ og kompatibel med andre mennesker.

Humor er svært at forfalske, så det er ifølge forskerne en solid indikator på, at man er en god partner. Derfor er det så effektivt.

Læs mere på Videnskab.dk: Dating-forsker: Disse faktorer påvirker, om du finder den eneste ene

Studiet viser desuden, at kvinders flirteri i forbindelse med korte forhold er mest effektiv, når de tydeliggør, at de er seksuelt tilgængelige. Det blev i studiet beskrevet som at ‘klæde sig sexet’ eller ved at røre ved den potentielle partner.

Mænd kan - udover at skrue op for antallet af vittigheder - også gøre sig selv mere attraktive ved at vise, at de er i stand til at forpligte sig, og vise, at de kan være generøse.

Omvendt har venskabelig og ikke seksuel, fysisk kontakt såsom kindkys og krammere den modsatte virkning for begge køn.

Andre artikler på Videnskab.dk

Du må ikke være for sexet på dit profilbillede

Er de fleste psykopater mænd?

Ja, du har en ‘type’ – og det er højst sandsynligt din eks