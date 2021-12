Forskere: Her kommer de fleste cyklister galt afsted

Trods de mange fordele ved cyklen er det ikke alt, der er fryd og gammen på den tohjulede:

4.700 cyklister kom alvorligt til skade på de danske veje i 2018, viser de seneste tal fra Landspatientregistret ifølge Danmarks Statistik.

Det skriver Videnskab.dk.

Her følger 4 tips til, hvor og hvornår du som cyklist ifølge forskning skal være ekstra påpasselig i trafikken.

1) Vær ekstra vaks i kryds med cykelstier

Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker to ud af tre alvorlige cyklistulykker i kryds.

Paradoksalt nok stiger antallet af krydsulykker, hvis der bliver anlagt cykelstier helt op til, så de tohjulede skal over vejen i en afmærket bane.

»Stierne øger sikkerheden på strækningen, men når cyklisterne kommer hen til et kryds, hvor de skal interagere med andre trafikanter, går det galt,« fortæller trafikforsker Harry Lahrmann til Videnskab.dk.

Uheld i kryds med cykelstier skyldes ofte, at biler og cyklister før krydset er adskilt og derfor ikke er opmærksomme på hinanden.

»Når de så øjeblikket efter skal dele køreareal i krydsene, sker det, at de højre- og venstresvingende bilister glemmer, at de har vigepligt,« siger lektor Harry Lahrmann, der er en del af Forskningsgruppen for Trafik på Aalborg Universitet.

Læs mere på Videnskab.dk: Cyklister med hjelm tager flere chancer i trafikken



2) Pas også på, når du er alene

Når der er cykelsti i et kryds, sker der ifølge Harry Lahrmann flere uheld. (Foto: Tony Webster/ Flickr)

Langt over halvdelen af de tusindvis af cykeluheld, der sker på de danske veje, er soloulykker, hvor der ikke er andre involveret end den forulykkede cyklist.

Analyser viser, at solouheld oftere førte til mere alvorlige skader, end ulykker, hvor der er flere parter involveret.

På Danmarks Tekniske Universitet er forskere nået frem til samme resultat i studier, hvor de har analyseret journaler fra skadestuen på Aarhus Universitetshospital.

»Vi lavede også en spørgeskemaundersøgelse for et års tid siden, hvor vi spurgte ind til, hvordan forulykkede cyklister var kommet til skade,« siger en af forskerne bag studiet, Marcus Skyum Myhrmann, der er ph.d.-studerende og trafikforsker på DTU, til Videnskab.dk.

»Der var 60 procent, som sagde, at det var i solouheld,« tilføjer han.

Læs mere på Videnskab.dk: Pas på, når du cykler alene: Flest alvorlige ulykker er solouheld

3) Klæd dig i pangfarver

Pangfarvet jakke eller vest, så du er til at få øje på, er en nem og effektiv måde at nedsætte risikoen for at komme galt afsted.

Harry Lahrmann har tidligere stået i spidsen for et studie, der viste, at cyklister, som var iført en skriggul cykeljakke, kom ud for 48 procent færre ulykker end cyklister i normalt tøj.

»Alle bør have en eller anden form for pangfarvet og gerne også selvlysende beklædning på, når de cykler. Det kan være en cykeljakke, men det kan lige så godt være en sikkerhedsvest,« sagde Harry Lahrmann til Videnskab.dk, da forsøget blev publiceret i 2015.

I forsøget, der blev kaldt Projekt Cykeljakken, deltog 6.793 cyklister fra hele Danmark. 3.402 af dem fik udleveret en pangfarvet overtræksjakke, som de lovede at cykle med i et år, mens den anden halvdel cyklede i deres almindelige tøj.

Cyklister i pangfarvede jakker oplever halvt så mange uheld med motorkøretøjer. (Foto: Sasja Hansen)

4) Pas på dårligt vedligeholdte stier

Høje kantsten, skarpe sving og genstande på sti eller vej, for eksempel signalstandere og parkerede biler, øger risikoen for solouheld, afslører Kira Hyldekær Janstrup, der er trafikforsker og lektor på DTU.

»Flere studier viser, at vejvedligeholdelse er ekstremt vigtigt, hvis man vil øge sikkerheden. Det inkluderer, at man rydder vejbaner og cykelstier for sne, blade og grene, og at der ikke er huller i vejen,« siger Kira Hyldekær Janstrup til Videnskab.dk.

Kira Hyldekær Janstrup og Harry Lahrmann har i flere år efterspurgt bedre landsdækkende og systematisk dataindsamling om cykelulykker på de danske veje. De advarer kommunerne mod at lave snuptagsløsninger baseret på mavefornemmelser, når de bygger om for at øge trafiksikkerheden.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Fatal mangel på viden om, hvordan vejene bliver sikrere for cyklister

Ønsker du at forbedre din koncentrationsevne? Her er forskningens tips og tricks

Mycoplasma: Kønssygdommen, som lægerne ikke vil tjekke, om du har