Forskere: Hold din kat indendørs 

Udekatte er ikke bare et problem for det lokale økosystem - et nyt studie peger på, at de også er langt mere udsatte for sygdomme end indekatte

Nogle vil hævde, at det tangerer til dyremishandling, hvis man aldrig lukker sin kat ud.

Andre vil argumentere for, at mangt en kælekat har levet et langt og godt liv bag lejlighedens tolags-termoruder.

Debatten om inde- eller udekat har raset blandt katteejere i årtier, men nu giver et nyt amerikansk studie indekattene endnu et godt argument med på vejen:

Udover at det lokale økosystem lider under kattens jagtinstinkt, er udekatte også langt mere udsatte for at blive smittet med sygdomme, som de risikerer at tage med hjem til deres mennesker.

Det skriver University of Maryland i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Studiet blev udført ved hjælp af 60 vildt-kameraer med bevægelses-sensorer placeret strategisk rundt omkring i Washington D.C, USA.

Data fra disse kameraer kunne herefter analyseres for at få en klar idé om, hvilke vilde dyr kattene jagede og for øvrigt stødte ind i.

Først og fremmest havde udekattene 61 procents sandsynlighed for at rende ind i vaskebjørne - Nordamerikas mest udbredte bærer af rabies. Rabies, der i folkemunde kaldes hundegalskab, er en meget farlig virus, der kan lede til dødelig hjernebetændelse hos mennesker.

Derudover demonstrerede forskerne endnu engang, at udekatte er en trussel for det lokale dyreliv, herunder fugle og små pattedyr som egern.

Læs mere på Videnskab.dk: Katte dræber 1 million fugle om dagen alene i Australien

Men vent, siger udekatte-ejeren, hjælper katte ikke med at holde populationen af skadedyr såsom rotter nede?

- Katte holder rotter ude af syne via frygt, men der er i virkeligheden ikke nogle beviser på, at katte holder populationen af ikke-hjemmehørende gnavere nede, fortæller studiets førsteforfatter, Daniel Herrera, i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

- Den reelle bekymring er, at de decimerer de hjemmehørende populationer, der er gavnlige for økosystemet.

Det er for øvrigt langt fra første gang, at Kissers jagtinstinkt giver den negativ opmærksomhed blandt forskere. Netop kattens affinitet for at jage og spise lokale fugle var det primære argument, da Polen tidligere på året besluttede sig for at klassificere den almindelige huskat som en fremmed, invasiv art.

Så selvom rabies ifølge Statens Serum Institut heldigvis ikke er videre udbredt i Danmark, er det måske værd at tænke over konsekvenserne ved at installere en kattelem.

Det nye studie er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Ecology and Evolution.

