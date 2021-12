Forskere i Australien finder verdens første ægte tusindben

Forskere i Australien har opdaget verdens første 'ægte' tusindben.

Det skriver nyhedsbureauet dpa, efter at opdagelsen fredag er blevet offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports.

Det blege trådlignende tusindben har over 1300 ben, hvilket er mere end noget andet kendt dyr på jorden. En håndfuld individer blev fundet næsten 60 meter under jordens overflade i et hul i en kendt mineregion i det vestlige Australien.

Trods navnet har videnskaben aldrig fundet et tusindben med mere end 750 ben - altså indtil nu.

Den nye art har fået navnet Eumillipes Persephone.

Det videnskabelig navn Eumillipes betyder 'ægte tusindben', mens Persephone er en reference til det engelske navn på underverdenens gudinde i den græske mytologi.

Det nyfundne tusindben har, som det er tilfældet med mange underjordiske dyr, ikke nogen øjne eller farve.

Det kan blive cirka 95 millimeter langt og 0,95 millimeter i bredden.

Ifølge studiet i Scientific Reports har hunnerne desuden flere ben end hannerne.

Således beskriver studiet et hundyr med 1306 ben og et andet med 998. To hanner i studiet havde henholdsvis 818 ben og 778 ben.

- Dette er efter min mening et utroligt dyr, et evolutionært vidunder, siger biolog og medforfatter af studiet Bruno Buzatto ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det repræsenterer den mest ekstreme længdeforøgelse, der til dato er blevet fundet blandt tusindben, der var de første dyr til at erobre landjorden.

- Og denne art har især evnet at tilpasse sig til at leve mange meter nede i jorden i et tørt og hårdt landskab, hvor det er meget svært at finde nogle tusindben, der kan overleve på landjorden.

I alt er fire individer blevet beskrevet i studiet. Yderligere fire er siden blevet fundet. Ingen af de fundne individer er dog blevet observeret i live.