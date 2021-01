Forskere i chok: Elektriske ål jager i flok

Det var den brasilianske studerende Douglas Bastos, der i 2012 observerede, at elektriske ål jager i flok. I dag har han en doktorgrad.

I årevis har forskere troet, at elektriske ål jager for sig selv, men denne opfattelse er nu vendt på hovedet.

Ligesom hos ulve og spækhuggere jager elektriske ål i flok. Det skriver New York Times ifølge Videnskab.dk.



Douglas Bastos var i august 2012 på tur i Amazonas. Her så han til sin store overraskelse mere end 100 elektriske ål tvinge tetra-fisk, der er små ferskvandsfisk, sammen i mindre grupper, hvorefter de gik til angreb.

'Jeg var i chok, da jeg så tetra-fiskene forsøge at undvige angrebene. Man ser sjældent ferskvandsfisk jage i flok, og min umiddelbare reaktion var at skynde mig hen til min båd og hente et kamera,' fortæller Bastos i et interview med New York Times. Det skriver Videnskab.dk.

Bastos har sidenhen fået sin doktorgrad og været tilbage i Amazonas, hvor han sammen med forskere fra Smithsonian National Museum of Natural History i Washington i USA har undersøgt fiskene yderligere.

De elektriske ål, der er blevet undersøgt, er af arten Electrophorus voltai. Arten blev opdaget i 2019. De elektriske ål kan blive op til 2,5 meter lange og give stød i en styrke op til 860 volt, som er det højeste målt hos dyr.

Inden opdagelsen af Electrophorus voltai og to andre arter i september 2019 troede forskere, at der kun var tale om én enkelt art af elektriske ål.

Det nye studie viser, at man fortsat ved meget lidt om de forskellige arter af elektriske ål.

