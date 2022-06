Forskere: Jordens poler er ikke ved at bytte plads

Polvendinger kan have vidtrækkende konsekvenser, men trods udbredt frygt blandt forskere er der intet der peger på, at Jorden er på vej mod en

I en overgang var forskere ret sikre på, at vores klode var på vej mod en såkaldt polvending, hvor Jordens magnetiske poler bytter plads.

Det er et ganske naturligt fænomen, men fordi magnetfeltet svækkes under forløbet, kan vi risikere, at partikler fra Solen, som vi normalt er beskyttede mod, forårsager ragnarok - hvilket skete under den sidste polvending for 42.000 år siden.

Andre forskere har forholdt sig skeptiske, og nu lader ny forskning til at give dem ret: Der er intet der tyder på, at vi er på vej mod en ny polvending.

Det skriver ScienceAlert om den glædelige konklusion på et nyt studie, hvor forskere har genskabt de sidste 9.000 års aktivitet i Jordens magnetfelt, ifølge Videnskab.dk.

Særligt to faktorer gjorde, at forskere i sin tid begyndte at mistænke en nært forestående polvending:

Jordens magnetfelt er de sidste 200 år blevet gradvist svagere,

og den såkaldte ‘sydatlantiske anomali’, et enormt område over Atlanten, hvor magnetfeltet er særligt svagt.

Men disse fænomener behøver ikke nødvendigvis at være tegn på, at kloden er på vej mod en polvending.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere: Jordens polvending for 42.000 år siden medførte dommedagslignende forhold

I stedet lader det til blot at være en del af magnetfeltets omskiftelige natur og er ikke tegn på noget som helst, fortæller Andreas Nilsson, geolog ved Lunds Universitet i Sverige til ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

- Ud fra ligheder med de genskabte anomalier, forudsiger vi, at den sydatlantiske anomali formentlig vil forsvinde indenfor de næste 300 år, og at Jorden ikke er på vej mod en polvending.

Faktisk spår de, at vores magnetfelt snart kan ende med at være endnu stærkere, end det var for 200 år siden.

Hvorvidt en fremtidig polvending ville medføre de dommedagsagtige forhold, som fandt sted sidste gang, er ikke til at sige. Polvendingen faldt dengang sammen med en periode med usædvanlig solaktivitet, hvilket formentlig gjorde udslaget.

Dog er det at foretrække slet ikke at skulle bekymre sig om det endnu!

