Forskere jubler: Kæmpe gennembrud

Før nytår gjorde engelske forskere store fremskridt inden for kernefusionsforskning, en teknologi, der kan producere store mængder energi ved at bruge minimale mængder af ressourcer

At finde en vedvarende energikilde, der effektivt kan løse verdens klimaproblemer, er en hård nød at knække, men nu er et hold forskere fra Storbritannien måske kommet et stort skridt tættere på.

I årevis har forskere forsøgt at generere energi ved kernefusion, men de har kæmpet med at bevare den store mængde energi over en længere periode.

Men onsdag kunne et hold forskere meddele, at de har mere end fordoblet rekorden for, hvor længe man har bevaret den kernefysiske fusion. Det skete ved et forsøg uden for byen Oxford 21. december sidste år.

Det skriver CNN.

Glæde over resultat

Det er en glad forsker, som fortæller CNN om gennembrudet.

- Dette er belønningen for over 20 års forskning og eksperimenter med vores partnere fra hele Europa, siger Ian Chapman, leder af UK Atomic Energy Agency

- Disse banebrydende resultater er et kæmpe skridt fremad mod en af de største videnskabelige og ingeniørmæssige udfordringer, vi har.

Forskerne er dermed tættere på at tro, at teknologien kan blive en stabil energikilde i fremtiden.

Fem sekunder

Det store problem for forskerne er, at nuklear fusion er svært at opnå.

To varianter af grundstoffet brint skal holdes ved en temperatur på, hold da fast, 150 millioner grader, indtil de støder sammen og smelter sammen - altså fusionerer - derefter dannes helium.

Temperaturen er, ifølge CNN, ti gange varmere end solens kerne, og for at håndtere den enorme mængde energi kræves en kæmpe donut-formet maskine, som forskerne har brugt.

Dette er et eksempel på den donut-lignende Tokamak-maskine, hvor fusions-processen foregår i. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

Den kaldes en tokamak, og den britiske tokamak formåede at generere 59 megajoule over fem sekunder indtil maskinens magneter overophedede.

Lang vej endnu

Der går dog lang tid inden denne 'uudtømmelige' energikilde bliver en brugbar energikilde for verdens lande.

- Resultaterne er imponerende og vil formentlig blive bedre, eftersom der fortsættes med at blive udført eksperimenter.

- De nåede at producere 12 megawatt, men kun i fem sekunder. Meget længere fusionsfyring er det, der skal til, siger Tony Roulstone fra Cambridge University til CNN.

