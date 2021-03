Forskere jubler over yderst sjældent fund  

For første gang nogensinde har forskere fundet et fossil af en dinosaur på en rede med æg, hvor man stadig kan se fostrene

- Denne type opdagelse er den sjældneste af de sjældne fund inden for dinosaurer.

Sådan siger palæontologen Matt Lamanna fra Carnegie Museum of Natural History i Pennsylvania i USA i en pressemeddelelse.

Der er tale om opdagelsen af et 70 millioner år gammelt fossil af en dinosaur-rede, der er blevet fundet ved Nanxiong Formation i Ganzhou i det sydlige Kina.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Regionen er kendt for at have flest velbevarede fossile æg fra dinosaurer i hele verden, men ifølge forskerne er dette fund helt særligt.

Fossilet består af mindst otte æg og en mellemstor dinosaur kaldt en oviraptor, der ligger tæt forbundet med æggene.

I fossilet kan man se skelettet fra oviraptoren, der viser, at dinosauren har beskyttet sine æg til det sidste.

Man har tidligere fundet fossiler med oviraptorerreder, men det helt unikke i dette tilfælde er, at man stadig kan se fostrene i mindst syv af æggene.

Opdagelsen bekræfter forskerne i, at denne type dinosaur rugede på sine æg og beskyttede dem i en betydelig periode, hvilket man ikke har kunnet bevise før nu.

Faktisk er det sandsynligt, at et af æggene var på nippet til at klække, da fosteret i ægget ifølge forskerne har et komplet skelet.

- I dette nye fossil, var babyerne næsten klar til at klække, hvilket fortæller os, at oviraptoren uden tvivl rugede æggene i sin rede i et godt stykke tid, forklarer Matt Lamanna i pressemeddelelsen, skriver Videnskab.dk.

Forskerne ved endnu ikke om oviraptoren er han- eller hunkøn, men man vil i de kommende år se nærmere på fossilet for at lære flere af dets hemmeligheder.

