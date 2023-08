Forskere kan have løst ældgammel gåde

Voldsomme vulkanudbrud for 719 millioner år siden kan have støvsuget luften for CO2 i en grad, så store dele af kloden blev dækket af ismasser

I en tid, hvor ekstreme hedebølger hærger flere dele af verden, kan det være svært at forestille sig, at Jorden flere gange gennem sine 4,6 milliarder leveår er blevet kastet ind i en global istid, hvor gletsjere dækkede store dele af overfladen.

En af perioderne var for omkring 717 millioner år siden.

Og nu mener en gruppe geologer fra McGill University i Canada, at de har fundet forklaringen på, hvordan en række enorme vulkanudbrud netop endte med at sende klodens landmasser i fryseren. Det skriver Science.

De gigantiske udbrud skete i det, der i dag er det nordlige Canada og sendte formentlig glohede stenmasser ud over et område på 2,23 millioner kvadratkilometer svarende til omkring tre gange størrelsen på delstaten Texas - hvilket gør det til et af de største lavaudbrud i Jordens historie.

Annonce:

Forskerne har tidligere haft en formodning om, at udbruddene var årsagen til en verdensomspændende istid, der ramte to millioner år senere - men de var langt fra sikre på, hvordan det smeltede stenmateriale fik ismasserne til at omslutte planeten i de følgende 57 millioner år.

Læs også: Tidligere efterretningsmand: USA er i besiddelse af UFO’er

I den nye undersøgelse, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Earth and Planetery Science Letters peger forskerne på, at et gigantisk lavaudbrud kan have nedkølet Jorden på to måder:

Den ene forklaring er, at den svoldioxid, vulkanenerne lukkede ud, gik i forbindelse med vand og ilt i atmosfæren og dannede bittesmå dråber af svovlsyre, som blev skudt op i stratosfæren og reflekterede Solens lys, hvilket nedkølede kloden.

Arkivfoto: Getty Creative

Den anden forklaring skal findes i en geologisk proces, kaldet forvitring, hvor den langsommelige nedbrydning af sten og klipper i sidste ende trækker drivhusgassen CO₂ ud af atmosfæren og dermed nedkøler kloden.

Læs også: Dyrene haster mod nord: På flugt fra klimaændringer

Annonce:

Holdet af canadiske geologer ønskede at afgøre, hvilken af de to mekanismer, der var årsagen til den globale istid for 717 millioner år siden.

Derfor analyserede de små krystaller i de klipper, der blev skudt ud af vulkanerne, og målte forholdet mellem uran og bly i krystallerne, hvilket hjalp dem til at beregne alderen på klipperne.

De forsøgte også at beregne alderen på sten med skurestriber efter de gletsjere, der bredte sig over kloden under den 57 millioner år lange istid.

Undersøgelsen afslørede, at de kæmpestore vulkanudbrud skete mellem 1 og 2 millioner år før istiden.

Det viser, ifølge forskerne, at det formentlig var nedbrydningen af lavastenene, som var hovedårsagen til klodens nedkøling, da det netop tager mellem 1 og 2 millioner år, før stenforvitring udløser en kølende effekt.

En konklusion, som stemmer overens med en anden undersøgelse udgivet i Science Advances i november 2022.

Svovlholdige partikler fra udbruddene ville til sammenligning kun overleve måneder eller få år i atmosfæren.

Ked af dine rynker? Det kan du gøre