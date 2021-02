Forskere: Koralrevene er bygget på søagurkers lort

Søagurker bidrager med særligt én vigtig funktion i verdenshavene: De skider.

Og heldigvis gør de det rigtig meget. Mængden af lort er blevet målt af forskere fra blandt andet University of Newcastle i Australien. Det skriver universitetet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af en søagurk, der beriger havbunden.

'Vores forskning viser, at søagurker hvert år kan presse mere end 60.000 ton sediment ud over et koralrev, svarende til massen af fem Eiffeltårne,' siger lektor i marineøkologi, Vincent Raoult i en pressemeddelelse fra University of Newcastle ifølge Videnskab.dk. Han er medforfatter på studiet.

De helt nøjagtigt 64.000 ton skal der dog en del søagurker til at skabe. Et enkelt eksemplar af den mest 'produktive' søagurk-art, Holothuria atra, kan ifølge forskerne levere 14 kg afføring om året.

Søagurkerne bruger deres liv på at spise jorden på havbunden og fordøje mikroorganismer, der findes heri. Når sedimentet så har været en tur gennem søagurken, er den fyldt med kalciumkarbonat og ammoniak, der blandt andet hjælper koralrevene med at vokse.

'Formodentlig har det meste af det sediment, der findes i koralrev været gennem en søagurk flere gange, og derfor ville manglen på disse væsner have en negativ effekt på revenes økosystemer,' siger Vincent Raoult i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne har målt søagurke-lorten ved hjælp af droner og satellitbilleder over Heron Island Reef i Queensland, Australien. De kortlagde et areal, der dækker 30.000 kvadratmeter. Her kunne de via dataen regne sig frem til, at der fandtes hen mod tre millioner søagurker i området.

'Samtidig udførte vi eksperimenter i vores akvariefaciliteter for at bestemme, hvor meget sediment der røg gennem en søagurk på daglig basis,' siger Raoult i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

På den måde fandt forskerne altså frem til, at mængden svarer til massen af fem Eiffeltårne per år per rev.

Men søagurkerne er truet af overfiskeri, særligt fordi undervandsagurken i øjeblikket har en høj kurs på de asiatiske markeder. Og det udgør også en trussel mod verdens koralrev.

'Hvis vi vil have sundere rev, kan vi ikke se gennem fingre med, at søagurker forsvinder og fokusere udelukkende på klimaforandringerne, selvom de også udgør en kæmpe trussel mod koralrevene. Vi er nødt til også at adressere overfiskning som et problem,' slutter Vincent Raoult i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Det nye studie er udgivet i tidsskriftet Coral Reefs.

