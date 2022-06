Forskere kortlægger chimpansesprog

I et nyt studie har forskere analyseret knap 5.000 lydoptagelser af 46 vilde chimpanser i Taï National Park på Elfenbenskysten.

Her fandt de 390 forskellige ‘vokalsekvenser’ - ikke ulig sætninger - sat sammen af forskellige ‘kald’. Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Selvom det måske ikke fremstår videre imponerende sammenlignet med menneskesprogets nærmest endeløse kombinationsmuligheder, er det første gang, at ikke-menneskelige primater har vist sig at have et så alsidigt sprog.

- Vores resultater viser et vokalt kommunikationssystem hos chimpanser, der er meget mere komplekst og struktureret end tidligere antaget, siger medforfatter Tatiana Bortolato fra Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Forskere kortlægger forskellene på aber og menneskers hjerner

I alt blev 12 forskellige kald identificeret, heriblandt grynt, skrig, prusten og ‘hoos’ (beskrevet som en ren, enkel lyd mellem 200–700 hertz, red.), der hver havde forskellige betydninger, afhængigt af hvordan de blev brugt.

- Et enkelte grynt, for eksempel, betyder oftest mad, hvorimod prustende grynt overvejende bruges som en underdanig hilsen, forklarer forskerne i deres studie.

De fortæller videre, at næste skridt er at få et endnu større datasæt for at vurdere betydningerne af de forskellige kombinationer.

- Ved at studere den rige kompleksitet af sekvenserne hos chimpanserne, en socialt kompleks art som os mennesker, forventer vi at bringe frisk indsigt i forståelsen af, hvor vi kommer fra, og hvordan vores unikke sprog udviklede sig, skriver forskerne ifølge Videnskab.dk.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Communications Biology.

Andre artikler på Videnskab.dk:

‘Dæmonand fra dommedag’ lagde disse gådefulde æg, hævder nyt studie

Udbrud af abekopper i Europa: Her er, hvad du skal vide

23-årig dansk astrofysiker forbinder global opvarmning og ustabilt vejr