Forskere med gennembrud: Disse to øvelser sænker blodtrykket

Øvelserne kan være endnu bedre til at reducere dit blodtryk end de træningsformer, der fremgår af de officielle anbefalinger. Og så er de nemme at komme i gang med

Al slags motion er generelt godt mod forhøjet blodtryk, men forskere fra Canterbury Christ Church University mener nu at have fundet den mest effektive motionsform til at sænke dit blodtryk.

Der er tale om en motionsform, der ikke fremhæves i WHO's nuværende anbefalinger til fysisk aktivitet, som kan forebygge og behandle højt blodtryk.

Undersøgelsen viser, at den mest markante ændring i blodtryksmålinger fra knap 16.000 mennesker, kom fra dem, der dyrkede såkaldt isometrisk træning tre gange om ugen.

Isometriske øvelser involverer stillinger, der holder kroppen statisk og aktiverer musklerne, uden at musklerne forlænges eller trækkes sammen, som det for eksempel er tilfældet under styrketræning.

Blandt de mest populære og nu også mest effektive isometriske øvelser er væg-squats og planken.

Annonce:

Resultaterne viste, at isometrisk træning reducerede blodtrykket lige så meget som almindelig blodtryksmedicin.

Læs også: Livsvigtigt næringsstof er fløjet under radaren

Ifølge forskerne er træningen effektiv, fordi de statiske øvelser trækker musklerne sammen på en måde, der komprimerer blodkarrene kortvarigt. Når man afslutter en isometrisk øvelse, øges blodgennemstrømningen til de kar, der var komprimeret, mens øvelsen stod på.

Blodtryk angives med henholdsvis det systoliske og det diastoliske blodtryk som for eksempel 140/80. Det systoliske blodtryk måler det maksimale tryk i pulsårene, når hjertet slår, og det diastoliske blodtryk angiver trykket i pulsåren, når hjertet hviler mellem slagene.

Blodtrykket måles i en enhed, der hedder mmHg (milimeter kviksølv), og du har et normalt blodtryk, hvis dine værdier er under 120/80 mmHg.

Annonce:

Forskerne sammenlignede, hvordan forskellige træningsformer sænkede det systoliske og det diastoliske blodtryk målt i mmHg.

Det indebar isometriske øvelser som for eksempel planken, konditionstræning som for eksempel løb, modstandstræning som for eksempel træning med medicinbolde og højintensitetstræning som for eksempel squats.

Læs også: Så få skridt om dagen kan forlænge dit liv

De forsøgspersoner, der deltog i et isometrisk træningsprogram i to eller flere uger, havde den største forbedring i blodtryksmålingerne med et gennemsnitlig blodtryksreducering på 8/4 mmHg.

Sammenlignet med de andre træningsformer er det en 22 pct. større reduktion af blodtrykket end de næstbedste træningsformer, konditionstræning og modstandstræning.

Annonce:

- Isometrisk træning er den mest effektive metode til at sænke både systolisk og diastolisk blodtryk af alle motionsformer, siger Jamie O'Driscoll, der professor i kardiovaskulær fysiologi ved Canterbury Christ Church University, i en pressemeddelelse.

På baggrund af undersøgelsen mener de britiske forskere, at det er på tide, man revurderer de nuværende retningslinjer for træning til forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk.

- Resultaterne bidrager til udviklingen af nye træningsretningslinjer mod forhøjet blodtryk, der ikke kun består af konditionstræning, siger Jamie O'Driscoll, og påpeger, at der også er andre livsstilsændringer udover motion, der gavner dit blodtryk.

Det omfatter at holde en sund vægt, spise en afbalanceret kost, skære ned på salt og ikke drikke for meget alkohol.

Omkring 1,3 milliarder mennesker på verdensplan lider af forhøjet blodtryk, som er en af de primære årsager til hjerte-kar-sygdomme.