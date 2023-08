Forskere med stor Atombombe-advarsel

Atomkrig er en reel risiko, som kan bringe menneskehedens helbred og overlevelse i fare, advarer over 100 førende medicinske tidsskrifter i en fælles leder. Det skriver Videnskab.dk.

»De atombevæbnede stater skal eliminere deres atomarsenaler, før de eliminerer os,« lyder den bombastiske udmelding fra højt ansete tidsskrifter som The Lancet, BMJ og New England Journal of Medicine.

Redaktørerne bag lægger ikke fingre imellem, når de beskriver deres bud på en konsekvens:

- En storstilet atomkrig mellem USA og Rusland kan dræbe 200 millioner mennesker eller mere på kort sigt og potentielt forårsage en global atomvinter, der kan dræbe fem til seks milliarder mennesker og true menneskehedens overlevelse.

Læs mere på Videnskab.dk: Skal jeg købe jodtabletter i tilfælde af et atomudslip?

Læser Putin medicinske tidsskrifter?

Annonce:

Den danske professor emeritus Peter Hokland er redaktør for British Journal of Haematology, som ikke har bragt lederen.

Peter Hokland synes, budskabet er fint, men tvivler på, at opråbet fra hans kolleger har nævneværdig effekt:

- Det er da et udmærket initiativ. Men jeg tror ikke, at Putin læser nogle af disse tidsskrifter. Blandt andet af den grund kan jeg betvivle gennemslagskraften, skriver Peter Hokland fra Aarhus Universitet, i en mail til Videnskab.dk.

Peter Hokland, der har forsket i kræftterapi og blodsygdomme (hæmatologi), undrer sig desuden over sammensætningen af afsendere:

- Det er faktisk for mig at se en lidt besynderlig blanding af tidsskrifter, hvor for eksempel hæmatologiske ikke er med. Det er dog os hæmatologer, som kommer til at se på de stråleskader, som kan give knoglemarvssvigt og leukæmi, som for mig at se kan være de væsentligste skader for en befolkning uden for det egentlige nedfaldsområde.

Annonce:

Listen af afsendere inkluderer blandt andet tidsskrifter om graviditet, tarm- og rektumsygdomme, kirurgi og forsøgsdyr, foruden en række større medicinske tidsskrifter.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvor langt skal man være fra en atombombe for at overleve?

Læger har før givet bomben mavepuster

Det er dog sket før, at medicinere har taget kampen op med atomvåben, som de i lederen kalder »en presserende folkesundhedsprioritet«.

I 1980’erne arbejdede lægeorganisationen International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) for at sprede viden om, hvor katastrofal atomkrig kan være.

Arbejdet udløste faktisk Nobels Fredspris i 1985.

I 2017 gik fredsprisen til folkene bag en kampagne, som førte til en FN-traktat for forbud mod atomvåben.

Nobelprisvinderne var dengang blevet rådgivet af blandt andre IPPNW og den internationale sammenslutning af sundhedsfaglige redaktører, World Association of Medical Editors. Det fremgår i den nye advarsel fra de medicinske tidsskrifter, skriver Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

'Der er ingen rationel måde at retfærdiggøre denne krig,' skriver russiske forskere i åbent brev

Frygt, bekymring og apati: Din personlighed påvirker, hvordan du reagerer på krigen i Ukraine

Hvad er den farlige vakuum-bombe, som Rusland er blevet beskyldt for at bruge?