Forskere: Nu forstår vi underjordiske eksplosioner i Sibirien

Et mærkværdigt fænomen, der de seneste år er opstået i Sibirien, er blevet undersøgt af forskere fra Oil and Gas Research Institute ved Russian Academy of Sciences samt forskningsinstituttet Skoltech. Det skriver Skoltech i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Når permafrosten i jorden tør, kan kratere begynde at forme sig dybt under jorden i lommer af tøet jord. De opstår ofte under arktiske søer, hvor vandet bliver opvarmet. Metan kan ophobes i lommerne. Til sidst skaber gassen så stort et tryk, at låget ryger af i en slags eksplosion, skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Intakt 30.000 år gammel uddød hulebjørn fundet i den sibiriske permafrost

Dermed har klimaforandringerne fået jorden til at eksplodere i den sibiriske tundra. Sådan lyder tesen i hvert fald.

Fænomenet fik først verdens bevågenhed i 2014, da arbejdere opdagede et op mod 40 meter bredt krater nær halvøen Yamal. I dag kender man til 20 af sådanne kratere, hvis levetid som oftest er ganske kort. De fyldes relativt hurtigt med vand og forvandles i løbet af nogle år til små søer.

Et ganske nyt krater, C17, er blevet undersøgt ved hjælp af droner for at lave en 3D-model af hullet.

Dronepilot Igor Bogoyavlensky kaldte det for den sværeste opgave, han nogensinde har været på.

Læs mere på Videnskab.dk: Kæmpe meteoreksplosion er ikke blevet opdaget – før nu

- Jeg måtte ligge med ansigtet vendt direkte ned i et 10 etager dybt krater og hænge med armene for at kontrollere dronen. Tre gange var vi ved at miste den, men vi lykkedes med at skaffe dataen til 3D-modellen, fortæller piloten.

3D-modellen kan hjælpe forskere til at få en bedre forståelse af det mærkværdige fænomen.

- Vi fandt objektet i nærmest nyskabt tilstand. Der var endnu ikke vand i det. Derudover er det gigantiske, underjordiske hulrum i isen unikt i sig selv. En del af iskuplen stod tilbage i hulrummet; før eksplosionen var der denne her cirkelformede kuppel, og dens bund var ellipseformet […]. På den måde ved vi, at C17-krateret er skabt som følge af en anomalitet i dybet og en uregelmæssig varmetilførsel, siger Vasily Bogoyavlensky, OGRIs direktør og leder af ekspeditionen.

Studiet er udgivet i Geosciences.

Andre artikler på Videnskab.dk

Is, vand og metan: Her der de vigtigste opdagelser om Mars fra det seneste årti

Hvad sker der, hvis supervulkanen i Yellowstone går i udbrud?

Eksplosionen i Beirut: Katastrofen var exceptionel, men det var hændelserne, der førte til den, ikke