Forskere opdager gigantisk ekstragalaktisk struktur

Forskere har fundet tegn på en stor samling af galakser, der hidtil har været skjult for os.

Det skriver Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Den ekstragalaktastiske samling - hvilket betyder, at den befinder sig uden for Mælkevejen - er fundet i et område, der går under navnet 'zone of avoidance' (undgåelseszonen).

Området udgør cirka ti procent af den mørke himmel, som i overvejende grad er skjult bag en bule i vores galakse.

Derfor er området i det store hele et mysterium for astronomerne, der ikke har udført meget forskning om zonen bag Mælkevejen. Men det har et sydamerikansk forskerhold nu forsøgt at gøre en ende på.

De har nemlig kombineret al den tidligere data, der er blevet indsamlet, og sammenholdt det med nye data fra deres eget projekt, skriver Videnskab.dk.

I det projekt har forskerne studeret stjernerne ved brug af infrarød stråling som noget nyt. Den infrarøde stråling kan nemlig passere igennem gas, støv og lys fra stjernerne i bulen på Mælkevejen.

Ved hjælp af dette har forskerne været i stand til at identificere flere galakser uden for Mælkevejen. Faktisk anslår forskerne, at der kan være tale om helt op til 58 galakser i denne samling.

Studiet afventer publikation i det videnskabelige tidsskrift Astronomy & Astrophysics.

En ikke-fagfællebedømt udgave er tilgængelig på preprint-serveren arXiv.

