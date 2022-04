Forskere opdager ny form for stjerneeksplosion: Mikronovaen

Forskerne forventer, at mikronovaerne kan vise sig at være meget mere udbredt i universet, end man lige skulle tro

Du har højst sandsynligt hørt om en supernova, men hvad med en mikronova?

Hvis du ikke har, er der en god grund. Det er nemlig helt nyt, at forskere har observeret og beskrevet dette sjældne stjernefænomen.

Det skriver European Southern Observatory i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se en videoanimation af mikronovaen.

Så er en mikronova en supernova i størrelse small?

Ikke helt. Fænomenet opstår, når en hvid dværg (også kendt som en død stjerne) indgår i en dobbeltstjerne - altså som én af to stjerner, der er i kredsløb om hinanden - og løbende suger materiale til sig fra sin partner.

Når den hvide dværg i sin grådighed har suget nok materiale til sig, kan der opstå et lokalt termonukleart udbrud. Det er disse udbrud, der kaldes mikronovaer.

Mikronovaerne er interessante, fordi de muligvis kan hjælpe os til at forstå termonukleare udbrud på hvide dværge.

Desuden rykker de på flere af vores gængse opfattelser, fortæller Simone Scaringi, der er astronom og hovedforfatter bag det nye studie.

- Fænomenet udfordrer vores forståelse af, hvordan termonukleare eksplosioner forekommer i stjerner. Vi troede, at vi vidste det her, men denne her opdagelse peger på et totalt nyt hændelsesforløb omkring dem, fortæller Simone Scaringi i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

Forskerne observerede fænomenet for første gang, da de gennemgik data fra Tess-teleskopet, der blandt andet leder efter exoplaneter - planeter, der kredser om en anden stjerne end Solen.

Her snublede forskerne over en hvid dværg, der afgav et kortvarigt lysglimt, hvilket ellers ikke forbindes med de døde stjerner. Herefter begyndte de at lede efter lignende fænomener hos andre hvide dværge.

Alt i alt fandt de tre udbrud, hvoraf det tredje ledte til opdagelsen af en ellers ukendt hvid dværg.

Det er ifølge Simone Scaringi en klar mulighed, at mikronovaer måske forekommer oftere, end vi lige tror, ifølge Videnskab.dk. For at underbygge den påstand skal der dog nogle flere observationer til, så astronomerne bedre kan forstå disse mystiske stjerneeksplosioner.

