Forskere opfinder det perfekte urinal

Den minder lidt om urinalet nede på den lokale bodega, ser måske lidt mere futuristisk ud, men kan vise sig at blive din bedste ven.

Den skulle nemlig ifølge forskerne, der står bag opfindelsen, hjælpe dig, der nyder at stå op og urinere, med at få mindre tis på tøj, sko og hænder.

Forskere fra University of Waterloo i Canada satte sig for at fremstille et ‘splash-free’ pissoir og har opfundet en noget nær perfekt model. Forskningen blev præsenteret til det årlige møde Division of Fluid Dynamics.

Det skriver Ars Technica, ifølge Videnskab.dk.

Forskerne startede med at undersøge, hvad den perfekte vinkel til en vandstråle er, hvis den skal sprøjte mindst muligt.

De udførte en række forskellige eksperimenter. Blandt andet undersøgte de hundes ‘tisvinkler’, og efterfølgende skød de vand med farve ned i deres urinal-prototyper for at se, hvor meget vandet sprøjtede og spredte sig, når det ramte urinalernes overflader.

Efter hvert eksperiment tørrede forskerne væsken op med en serviet og vejede det for at se, præcist hvor meget væske der var sprøjtet ud over det hele.

De fandt ud af, at strålens vinkel cirka skulle være 30 grader eller mindre. Det vil sige temmelig stejlt nedadgående og ind mod bagvæggen på urinalet.

Med den viden kunne forskerne finde det noget nær perfekte urinal, der giver 50 gange mindre tis på tøjet sammenlignet med konventionelle urinaler, skriver Videnskab.dk.

Hvilken af de fem urinaler viste sig så at være bedst i test? Det høje og tynde pissoir, der er nummer fire fra venstre på billedet øverst i artiklen. En forsker har dog et tip til dem, der ikke kan vente på, at den lokale bodega får installeret sådan en sag.

- At sidde ned på toilettet er den bedste teknik, da tisset tilbagelægger en mindre distance på sin vej ned i toilettet, siger Tadd Truscott, der var en del af Splash Lab, som lavede videoen nedenfor, til Ars Technica.

