Forskere: Potentiel 'game changer' i kræftbehandling

Gennembruddet kan føre til nye former for kræftbehandling på sigt

En potentiel 'game changer' for fremtidig kræftbehandling.



Sådan beskriver en håndfuld forskere fra en række britiske og amerikanske universiteter den opdagelse, de netop har præsenteret for verdenspressen.



De har nemlig afdækket en vigtig mekanisme, der angiveligt er årsagen bag spredningen af mange alvorlige kræftformer.

Håbet er, at opdagelsen på sigt kan føre til nye behandlingsformer, lyder det fra forskerne.



Helt konkret har den internationale forskergruppe kortlagt, hvordan særlige DNA-stykker bidrager til, at en række alvorlige kræftformer breder sig i kroppen.



Tilmed Kan DNA-stykkerne angiveligt gøre kræfttumorer resistente overfor medicinsk behandling, lyder det på baggrund af resultaterne, der endnu ikke er peer-reviewed - altså blåstemplet af videnskabelige kolleger.

De bittesmå stykker af genetisk materiale, der også er kendt under betegnelsen ecDNA, kan overleve uden for menneskets kromosomer, som er vores cellers vigtigste opbevaringssted for genetisk materiale, og som styrer vores krops vækst.



Man har i mange år kendt til deres eksistens, men det er først nu, forskerne er i stand til at forklare deres betydning for udviklingen af kræft.

Ifølge Howard Chang, der er genetiker ved Stanford Universitet i USA, og som har været involveret i afdækningen af de gådefulde DNA-stykker, fungerer ecDNA som 'skurke i en Bond-film.'

- I begyndelsen af en film ser man forskellige eksplosioner, drab og katastrofer ske, og man ved ikke hvorfor, eller hvem der er ansvarlig. På et tidspunkt møder man så endelig skurken, som er den ansvarlige for alt kaosset, forklarer han til britiske The Guardian.



Ifølge Chang har det samme gjort sig gældende i forskernes detektivarbejde på kræftområdet.

De observerede som udgangspunkt en række mystiske, uforklarlige ting ske: kræfttumorer, der spredte sig med uventet hastighed - eller kræftformer, der pludselig blev resistente over for lægemidler, som oprindeligt havde været effektive.



Først nu er det lykkedes dem at udpege skurken bag: ecDNA.

Gennembruddet er en del af et større initiativ, kendt som 'Cancer Grand Challenges', som støttes af den uafhængige britiske forskningsorganisation 'Cancer Research UK' og det amerikanske 'National Cancer Institute', der er den føderale regerings agentur for kræftforskning og -uddannelse.



