Forskere: Racerkørere blinker først, når banen er nem

Når et Formel 1-race løber af stablen, kræver det fuld koncentration blandt de konkurrerende racerkørere. Faktisk så meget koncentration, at det tilsyneladende kan være svært at finde tid til at blinke.

Et nyt studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet iScience, viser, at racerkørere ubevidst virker til at vente med at væde øjnene, til når banen er mindre kompliceret.

Det opdagede forskerne, der er fra NTT Communication Science Laboratories i Japan, ved at montere kameraer i hjelmene på tre racerkørere, der blev sat til at gennemføre et racerløb.

Det skriver Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Det er muligt at blinke bevidst, men det er først og fremmest en automatisk funktion, der skal sørge for at væde øjnene og fjerne snavs og irritation.

Forskerne har med det nye studie muligvis fundet et nyt forhold, der kan være med til at forklare, hvorfor vi blinker, når vi gør.

Sensorerne i hjelmene optog racerkørernes øjne. Det gjorde forskerne i stand til at opdage et klart mønster i, hvornår racerkørerne blinkede i forhold til banen. Foto: Nishizono et al.

De tre racerkørere blinkede kun, når de kørte steder på banen, hvor vejen gik mere lige ud, og hvor det generelt var mere sikkert. Når banen derimod blev mere kompliceret, holdt de igen med at blinke – og altså stadig ubevidst.

Og det giver faktisk også god mening.

Racerkørere opnår ofte en fart på 354 kilometer i timen, mens et blink typisk varer en femtedel af et sekund. Det betyder, at de, når de blinker, kører cirka 20 meter i mørke.

Studiet viser på den måde, at det at blinke fungerer som beskyttelse for øjnene, men at blinkefunktionen altså også beskytter kroppen generelt.

