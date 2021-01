Forskere: Risiko for kemisk cocktail i træningscentre

Mennesker forurener bogstaveligt talt, når vi træner. Gennem vores ånde og vores sved udleder vi en masse kemikalier i luften, som gerne bliver hængende i noget tid.

Det er i sig selv ikke et problem, men ifølge et nyt amerikansk studie bliver det måske problematisk, når svedmolekylerne blandes med de rengøringsmidler, træningscentrene holdes rene med.

Det skriver University of Colorado Boulder i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Mennesker er en stor kilde til indendørs udledninger (af kemikalier, red.), fortæller førsteforfatter på studiet Zachary Finewax i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

- Og kemikalier i indendørs luft, uanset om det stammer fra vores kroppe eller rengøringsprodukter, forsvinder ikke bare: De bliver hængende og transporteres rundt i rummet, såsom i træningscentre, hvor de reagerer med andre kemikalier.

Forskerne udstyrede et træningscenter med sensorer til at måle og analysere kemikalierne i luften – både i selve træningslokalet, men også den luft som blev tilført gennem ventilationen – så de løbende kunne følge forandringerne i luftens kemiske sammensætning.

En motionerende person udleder tre til fem gange så mange kemikalier, i forhold til når de slapper af, opdagede forskerne blandt andet.

Desuden opdagede forskerne, at aminosyrerne fra sveden reagerede med de klorinholdige rengøringsmidler, som træningsudstyret og lokalet blev rengjort med.

Når de mødtes bandt de to kemikalier sig til hinanden og dannede en ny kemisk gruppe, N-kloraldimin.

Der skal dog yderligere forskning til for at bestemme, præcis hvordan denne kemiske cocktail påvirker luftkvaliteten og menneskers helbred, skriver University of Colorado Boulder i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Det er vigtigt at få det undersøgt, da lignende kemiske reaktioner, som kommer af at blande klorin med ammoniak, kan være usunde, forklarer forskerne.

Forskerne påpeger dog også, at man uanset hvad vil være sikker i et træningscenter, så længe der er god udluftning og ikke er for mange mennesker.

