Forskere: Rør ikke myretuer!

Det kan friste at fjerne en myretue i haven eller sparke til en i skoven.

Men nu har instituttet for Ecoscience på Aarhus Universitet fundet ud af, at vores små venner – og deres bo – gør en endnu større indsats for dyre- og insektliv i Danmark end hidtil troet.

De holder nemlig andre insekter og dyr varme og får planter til at spire meget mere.

Det skriver Aarhus Universitet ifølge Videnskab.dk.

- Det viser sig, at toppen af tuen fungerer som et slags ‘mini-Costa del Sol’ for insekter og krybdyr. Dyrene udnytter den ekstra varme fra myrerne til hurtigere at få varmen i det tidligere forår og på kølige morgener, siger Rikke Reisner Hansen, postdoc på Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse.

Især i en sådan biodiversitetskrise, som vi gennemlever, er det vigtigt, at vi ikke ødelægger dyrenes levesteder. En del af det er også at passe på vores myretuer:

- Det handler om at skabe variation i landskabstyper og strukturer. Laver man noget forskelligt, så får man noget forskelligt, siger Rikke Reisner Hansen i pressemeddelelsen.

En bred biodiversitet betyder samtidig, at man pludseligt ifølge Rikke Reisner Hansen vil opleve, at ens have blomstrer, hvis man passer den – og lader myretuerne stå:

»Efter jeg har ladet jordtuerne være og udsået nogle vilde hjemmehørende ærteblomster, har jeg fået mange flere af de almindelige blåfugle i haven. Det vrimler med smukke blå sommerfugle«, påpeger hun.

Hvis du vil vide mere om hvordan myrer begår sig i naturen, så kan du læse Videnskab.dk’s artikler Få mere biodiversitet i din have: Opfør dig som en urokse og Lav din egen klimahave: Fem tips fra professoren.

