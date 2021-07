Forskere: 'Rumvæsner' på 29 planeter har godt udsyn til Jorden

Forskerne har forsøgt at sætte sig i rumvæsnernes sted for at finde ud af, hvor i rummet man bedst kan observere Jorden

Sidste år udregnede astronomer, at der er mindst 1004 stjernesystemer, hvorfra Jorden er synlig.

Nu har de indsnævret listen til 29 potentielt beboelige planeter, hvorfra rumvæsener både ville have godt udsyn til Jorden og endda kunne opfange vores radio-og fjernsynssignaler.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

- En af de måder, vi finder planeter, er, hvis de skygger for noget af lyset fra deres værtsstjerne, fortæller astronom Lisa Kaltenegger, som er førsteforfatter på de to studier, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Når en planet passerer foran sin stjerne, kaldes det at være i transit, og ligesom vi nogle gange finder exoplaneter, når de passerer deres sol og skygger for den, er der også mange planeter, hvorfra det er synligt, når Jorden er i transit.

Det er et snævert vindue, men faktisk kortlagde forskerne hele 1715 stjernesystemer i vores kosmiske nabolag (alt inden for en radius på 326 lysår) hvorfra Jordens transit af Solen vil have været synligt inden for de sidste 5000 år.

Blandt dem er der 46 stjernesystemer, som er tæt nok på til også at have modtaget vores mange signaler, siden vi for 100 år siden begyndte at sende radio og TV.

Og blandt disse stjernesystemer er der så 29 planeter, som tilmed er potentielt beboelige.

I kredsløb om den røde dværgstjerne Ross 128, som er 11 lysår væk (104,1 billioner kilometer), findes en planet, der er dobbelt så stor som Jorden, og som er tæt nok på til at modtage vores signaler og havde udsyn til vores planet i over 2.000 år, indtil for 900 år siden.

En smule længere væk, ved 12,5 lysår, findes ‘Teegardens stjerne’’, en anden rød dværg, der omkredses af to planeter, som om 29 år får godt udsyn til at se Jorden passere Solen.

45 lysår væk findes stjernen Trappist-1, som også kan lytte med på vores signaler, og som er vært for mindst 7 planeter, hvoraf 4 af dem er i den såkaldte beboelige zone, hvor de ikke bliver ekstremt kolde eller ekstremt varme.

Der går dog yderligere 1642 år, før de kan se Jorden i transit. Så må man håbe, at vi stadig er her til den tid.

Studiet blev offentliggjort i tidsskriftet Nature.

