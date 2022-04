Forskere: Sådan vil vi guide rumvæsener til Jorden

Et radiosignal, som forskere håber at få sendt ud i galaksen, skal blandt andet indeholde et kort over Jordens beliggenhed og en oversigt over menneskets DNA

Vi skal gøre mere for at opnå kontakt med rumvæsener.

Det mener en gruppe internationale forskere, som håber på at udsende radiosignaler om, hvor i galaksen Jorden er, og hvem vi mennesker er, til potentielle lyttere derude.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Beskeden vil være bygget om omkring basale principper om matematik og fysik, som, forskerne håber, kan være en form for fælles sprog.

Udover at indeholde koordinater, der fører tilbage til Jorden, skal beskeden også indeholde information om den ‘biokemiske sammensætning af livet på Jorden’, heriblandt menneskets DNA.

Forskerne kalder beskeden ‘Beacon in the Galaxy’, og meningen er at sende den direkte mod galaksens hjerte, hvor forskerne vurderer, at der er størst chance for at finde liv.

Den afdøde fysiker Stephen Hawking, som var overbevist om, at der findes liv i rummet, var indædt modstander af ethvert forsøg på at kontakte rumvæsener.

Læs mere på Videnskab.dk: Stephen Hawkings vigtigste advarsler til menneskeheden

Stephen Hawking sammenlignede det med Columbus’ landgang i Amerika, som efter hans mening »ikke endte så godt« for de indfødte.

Her er forskerne bag Beacon in the Galaxy langt mere optimistiske. De spår, at avancerede rumvæsener med al sandsynlighed vil forstå værdien af fred og samarbejde og vil kunne lære os meget.

- Vi tror på, at de videnskabelige fremskridt, som vi kan opnå ved at forfølge denne opgave og få etableret kontakt, vil mere end gøre op med de potentielle bekymringer, udtaler projektets leder, NASA-forsker Jonathan Jiang, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Før der bliver sendt nogle beskeder, kræver det dog, at nogle af vores eksisterende radioteleskoper opgraderes til at kunne sende signaler, som er kraftige nok til at krydse de store distancer.

Der er cirka 26.000 lysår fra Jorden til Mælkevejens centrum. Det er også den tid, som det vil tage for beskeden at nå frem.

Så er der jo noget at se frem til!

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvad er et hypersonisk våben?

Københavnske forskere springer ind i debatten om at genoplive mammutten

Hallucinationer og lægemidler: Psykedeliske svampes mange funktioner