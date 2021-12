Forskere skaber levende robotter, som kan formere sig

Forskere kunne sidste år berette, at det var lykkedes dem at skabe programmerbare organismer. Biologiske robotter med andre ord.

- De er komplet nye livsformer. De har aldrig tidligere eksisteret på Jorden, sagde Michael Levin, en af hjernerne bag de såkaldte xenobotter, dengang.

Dernæst skete der noget, som forskerne ikke havde forventet: Nogle af de levende robotter begyndte at formere sig, uden at være blevet bedt om det - og det på en måde, som er helt unik blandt planter og dyr, skriver Tech Xplore ifølge Videnskab.dk.

Når xenobotterne bevægede sig rundt i deres små petriskåle, opsamlede de hundredevis af løse enkeltceller fra deres omgivelser, som de ‘slugte’ og lavede små ‘baby-xenobotter’ ud af. Efter få dage var de små ‘babyer’ blevet til fuldvoksne kopier af deres forældre.

Men, som forskerne fortæller det, var det så kostbar en affære, at det slog forældre-xenobotterne ihjel.

Læs mere på Videnskab.dk: Verdens første 'levende' robotter er lavet af stamceller fra frøer

Derfor besluttede forskerne at hjælpe dem. Den samme supercomputer, som designede de oprindelige xenobotter, blev sat til at udregne et design, der kan formere sig mange flere gange uden at slå forældrene ihjel.

Det viste sig at være Pac-Man-formen, som ses i billedet ovenfor, skriver Videnskab.dk.

Et mysterium, der vedbliver, er, hvorfor xenobotterne overhovedet kan formere sig på denne måde. Det ligger nemlig ikke umiddelbart i deres DNA.

Byggestenene i en xenobot er stamceller, som forskerne tager fra den afrikanske sporefrø Xenopus laevis. Under normale omstændigheder ville stamcellerne udvikle sig til hudceller, ikke formere sig - og forskerne ved ikke, hvor den nye adfærd kommer fra.

- Vi har det fulde, uændrede frø-genom, men der var intet, der antydede, at disse celler kan arbejde sammen på denne nye måde. fortæller Michael Levin til Tech Xplore, ifølge Videnskab.dk.

Det kan forskerne måske få besvaret inden længe. De aner nemlig mange muligheder for at bruge xenobotterne til at udforske et af livets mest basale overlevelsesstrategier: Formering.

De forventer også, at principperne bag biologiske, selvreplikerende robotter kan bruges i alt fra regenerativ medicin til fjernelsen af forurening og giftstoffer.

