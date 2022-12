Forskere skaber vagina-chip

Det lyder mere som science fiction end virkelighed, men det er ikke desto mindre sandt:

På Harvard University i USA har en bioingeniør ved navn Don Ingber brugt det seneste årti på at udvikle silikone-chips, der opfører sig som organer.

Det seneste skud på stammen er en tynd, aflang silikone-chip med indviklede, forsigtigt udskårne tunneller, hvor levende vaginalceller er blevet kultiveret til at efterligne en vaginas mikrobiom, inklusive det bakterielle miljø og de hormonelle fluktuationer.

Formål? At hjælpe den tredjedel af verdens kvinder, der i løbet af et år døjer med såkaldt bakteriel vaginose, måske bedre kendt som betændelse i skeden.

Det skriver The New York Times, ifølge Videnskab.dk.

Bakteriel vaginose skyldes en overvækst af bakterier, der ændrer pH-værdien i skeden. Udover generende symptomer som kløen og større mængder udflåd øger bakteriel vaginose risikoen for at blive smittet med kønssygdomme, og hos gravide er der større risiko for tidlig fødsel.

Hvor det for mange går væk af sig selv eller ved hjælp af antibiotika, er der stor sandsynlighed for, at det vender tilbage.

Der er derfor brug for nye behandlingsmetoder. Problemet er bare, at det er svært at finde forsøgspersoner - og det er netop hér, den nye vagina-chip, der er blevet beskrevet i et nyt studie, kan blive et vendepunkt.

Med sit livagtige mikrobiom er den nemlig den hidtil mest realistiske laboratoriemodel af det kvindelige underliv - som Don Ingber jokende udtrykker det overfor The New York Times, ifølge Videnskab.dk: »Den går, snakker og siger som en menneskelig vagina.«

I det nye studie, der er blevet til med støtte fra The Gates Foundation, skabte forskerne forskellige bakterielle miljøer i de små vagina-silikone-chips, herunder ét, der minder meget om det, der opstår, når kvinder får bakteriel vaginose.

Derfor er der også grund til at tro, at nye behandlingsmetoder kan afprøves på silikone-chippen.

- Der er længe blevet ledt efter bedre in vitro-modeller, der rent faktisk efterligner den fysiologiske og strukturelle kompleksitet - så det er det, vi har skabt med de her organ-chips, opsummerer Ingber til The New York Times, ifølge Videnskab.dk.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Microbiome.

