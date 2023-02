Forskere slår alarm: Dramatisk fald

For mange er de en pestilens, som man allerhelst ville være foruden især i sommermånederne, men om man vil det eller ej, er insekter kritisk nødvendige for hele planetens økosystem.

Derfor bør en gruppe forskeres seneste opdagelse give anledning til en vis bekymring.

Deres studie, der i sidste uge blev offentliggjort i Science Advances, viser nemlig, at antallet af insekter i løbet af de sidste to årtier er faldet kraftigt i det østlige Asien.

Det skriver Washington Post.

I løbet af 18 år har forskerne fulgt millioner af insekter fra næsten 100 forskellige arter. Ikke alene har de holdt øje med hvordan antallet af en enkelt art har ændret sig, men de har også forsøgt at forstå, hvordan ændringer i antallet for én art har haft betydning for andre insekter, som det pågældende insekt er relateret til i fødekæden.

Kæden kan smuldre

Og studiet viser et fald på næsten otte procent blandt insekter, der bevæger sig rundt i området omkring Kina, Korea-halvøen og Japan, mens antallet af rovinsekter i perioden er faldet med næsten 20 procent, da det har vist sig, at det har stor indflydelse på dem, når mængden af de insekter, de spiser, falder.

- Alt er forbundet. Én art vil begynde at forsvinde eller opleve drastisk fald i antal, og dem der er forbundet i fødekæden vil også begynde at blive svækket - og i sidste ende vil hele kæden smuldre, lyder det fra professor Kris Wyckhus, der er en af medforfatterne bag studiet.

Et stort fald i antallet af rovinsekter kan nemlig få direkte betydning for menneskers fødevareproduktionen, da insekter som bladlus og larver dermed kan få lov til at formere sig ukontrolleret og dermed ødelægge afgrøder i stort omfang.

Det nye studie understreger pointer fra andre tidligere studier fra blandt andet USA og Europa, hvor der også er påvist et fald i antallet af insekter.

I sidste ende kan mangel på insekter få stor betydning for fødekæder og økosystemer, idet planter ikke bliver bestøvet tilstrækkeligt, og dermed kan det skabe problemer for fødevareproduktionen.