Forskere: Twitter-beskeder giver vaccine-skepsis

Vildledende information om vacciner på Twitter øger befolkningens skepsis mod vacciner og fører til, at færre mennesker bliver vaccineret.

Det viser et nyt studie, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening ifølge Videnskab.dk.

I studiet, der er publiceret i tidsskriftet BMJ Global Health, analyserede forskere Twitter-opdateringer om vaccinerelaterede temaer fra 2018 til 2019.

Herefter koblede forskerne analyserne med datasæt, der målte, hvordan sociale medier førte til politisk handling, samt hvor meget udenlandsk propaganda udbredte sig i det enkelte land.

Her kunne forskerne måle, at brugen af sociale medier til at mobilisere politisk handling hang sammen med en øget sandsynlighed for, at befolkningen var utryg overfor vacciner.

Jo mere misinformation der var på de sociale medier, jo større var faldet i antallet af vaccinemodtagere.

'Studiet er vigtigt og relevant, når man tænker på, at vi befinder os midt i en pandemi,' siger adjunkt Victor Chumhutu, til Tidsskrift for Den norske legeforening ifølge Videnskab.dk.

Han forsker på Det psykologiske fakultet ved Universitet i Bergen i Norge.

Victor Chumhutu tilføjer også, at der skal være tillid til et vaccineprogram mod COVID-19 i befolkningen, før det har en effekt.

