Forskere: Vægttab kan have overraskende effekt på din hjerne

Selv et lille vægttab på bare 1 pct. ser ud til at have gevinster for kroppens mest komplicerede organ

Alle dele af din krop ændrer sig i takt med, at du bliver ældre.

Det gælder også for det mest komplicerede af dine organer, hjernen, som allerede fra 30 til 40 års-alderen begynder at skrumpe i bestemte områder og ændre sit udseende.

Er du samtidig overvægtig, kan aldringen af kroppens kontrolcenter gå endnu hurtigere.

Illustraion: Alexfiodorov

Læs også: Billigere slankemidler end Novos er på vej - og de kan være endnu mere effektive

Men nu har et internationalt hold af forskere fra Israel, Tyskland og USA udført en længerevarende undersøgelse, som viser, at sunde livstilsændringer og medfølgende vægttab kan have gevinster i hjernen hos overvægtige.

I undersøgelsen, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift eLife, fulgte forskerne 102 forskellige forsøgsdeltagere, som alle var overvægtige, over en periode på 18 måneder.

Annonce:

Deltagerne fik foretaget hjernescanninger både i begyndelsen af forsøget og i slutningen. Samtidig fik de målt en række andre funktioner, der kunne være påvirket af deres overvægt - blandt andet leverfunktionen og kolesteroltallet.

Herefter blev de bedt om at spise efter én ud af tre diæter:

Middelhavskost med masser af nødder, fisk og kylling i stedet for rødt kød.

Middelhavskost med lidt ekstra tilføjelser, som fx grøn te med en særlig type af antioxidant kaldet polyfenoler.

En kost baseret på de generelle retningslinjer for sund kost.

Den biologiske alder på deltagernes hjerne blev vurderet ved hjælp af en algortime, som var trænet til at bestemme alderen ud fra hjernescanningerne.

En af opdagelserne var, at et fald på bare 1 pct. i kropsvægt, førte til, at deltagernes hjerne-alder var hele ni måneder yngre end deres forventede hjerne-alder efter 18 måneder.

Annonce:

Forskerne kunne også se klare forbedringer i andre af deltagernes målinger, fx i forhold til mængden af fedt i leveren og produktionen af specifikke leverenzymer, som tidligere har vist sig måske at påvirke hjernens sundhed negativt ved alzheimer.

Hjernen er som bekendt et ekstremt kompliceret organ, som vi stadig er langt fra at forstå. Derfor ved forskerne heller ikke, om de umiddelbare forbedringer af hjernens biologiske alder på scanningerne også kan overføres til forbedringer af selve vores kognitive evner.

Alligevel påpeger forskerne, at vores indtag er fødevarer kan være en vigtig parameter i forhold til aldringen af kroppens helt egen supercomputer.

'Vores undersøgelse understreger vigtigheden af en sund livsstil, inklusiv et lavt indtag af forarbejdet mad, søde sager og drikkevarer i forhold til at vedligeholde hjernens sundhed', lyder det fra forskningsleder og hjerneforsker Gidon Levakov fra Ben-Gurion University i Israel i en pressemeddelelse.

Uforarbejdet føde er vejen frem, hvis du vil holde dig skarp. Arkivfoto: Getty Creative

Læs også: Harvard-forskere har opdaget helt ny form for kræft

Undersøgelsen har dog flere begrænsninger, som er værd at tage med i overvejelserne.

Annonce:

De fleste af deltagerne var fx mænd, som desuden udfyldte online-spørgeskemaer omkring deres kost- og livsstil. Tallene kan altså være påvirket af, hvad de vælger at indregistrere eller kan huske.

Deltagerne modtog desuden også et gratis medlemskab til et fitness-center som en del af undersøgelsen, hvilket betyder, at motion også var en del af livsstilændringen, som kan spille en rolle for resultatet.

Mere viden: På grænsen til doping - Kom med i cyklingens gråzone