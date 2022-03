Forskere: Verdens ældste mumie er europæisk

Europæere var muligvis var de første, der begyndte på praksissen med at mumificere de afdøde.

Sådan lyder konklusionen i hvert fald fra et hold arkæologer, der har kigget nærmere på menneskelige rester, der menes at være begravet for 8.000 år siden i Sado-dalen i Portugal.

Og det nye fund er vel og mærke gjort delvist på baggrund af gamle billeder, som arkæologerne for nylig stødte på.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Hidtil har det tidligste bevis for, at mennesker mumificerede deres afdøde, peget i retning af, at det skete for 7.000 år siden i Chile. I Egypten, der er kendt for sine mange mumier, begyndte praksissen først at finde sted for cirka 5.600 år siden.

Med det nye studie hævder forskerne, at resterne fra Saldo-dalen er bevis for, at det skete meget tidligere.

Læs mere på Videnskab.dk: Verdens ældste mumie-opskrift oversat af dansk forsker

Forskerne begyndte at analysere resterne fra Saldo-dalen, og en dag fik de adgang til tre ruller med film, der havde tilhørt arkæolog Manuel Farinha dos Santos, som var til stede ved den oprindelige udgravning.

Rullerne indeholdt blandt andet billeder af mumien i exceptionelt høj kvalitet, og som var taget af Manuel Farinha dos Santos tilbage i 1960, da menneskeresterne blev udgravet, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Med billederne kunne holdet af arkæologer angiveligt foretage mere dybdegående rekonstruktioner af resterne, og hvordan de var blevet behandlet op til deres død.

Og med hjælp fra antropolog Hayley Mickleburg fra Texas State University, der foretog analyser af ligene, fandt de, at ligene lå bøjet i unaturlige stillinger - såkaldt hyperfleksion.

Hertil var der også tegn på, at et materiale var blevet fyldt rundt om ligene - hvilket har hjulpet til at bevare de unaturlige stillinger.

Forskerne mener, at mumificering kan have være mere globalt udbredt, end vi hidtil har troet, og at fremtidig forskning skal være med til at kortlægge praksissen yderligere.

