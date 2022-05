Forskere: Vi hører først fra rumvæsener om 400.000 år

Er der liv i rummet, og hvorfor er vi ikke stødt på det endnu?

Det er spørgsmål, som dækker over en fundamental menneskelig undren, som har optaget os, lige siden vi har kunnet udtrykke undren.

En gruppe forskere har nu forsøgt sig med et bud på, hvornår vi kan forvente, et sådant møde vil finde sted.

Svaret lyder: om op til 400.000 år.

Det skriver Universe Today ifølge Videnskab.dk.

Studiet, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Astrophysical Journal, tager udgangspunkt i tidligere forskning i CETI’er ('Communication Extraterrestrial Intelligent Civilizations'), der betegner intelligente, udenjordiske civilisationer, der er i stand til at kommunikere.

Læs mere på Videnskab.dk: Er der liv i rummet? Vi har spurgt fem forskere

Det er i sagens natur en spekulativ gren af forskningen, hvor usikkerhederne er mangfoldige, og der kun findes ét datapunkt: Jorden.

- Hele CETI-forskningen vil forblive hypotetisk, indtil vi finder liv, skriver forfatterne i deres studie, ifølge Videnskab.dk.

Men hypotetisk er ikke lig med det rene gætværk, for forskningen bygger på logiske antagelser og producerer overordnede estimater.

Det gør den med udgangspunkt i to parametre:

hvor mange planeter, der er beboelige, samt hvor ofte liv på disse planeter udvikler sig til en CETI; og på hvilket stadie af en stjernes udvikling en CETI kan blive til.

Det er på baggrund af disse parametre, at forskerne har opstillet to scenarier: et pessimistisk og et optimistisk.

Ifølge sidstnævnte vil vi ‘allerede’ om 2.000 år være i kontakt med en anden civilisation, mens det pessimistiske stiller en ordentlig ventetid i sigte: 400.000 år, skriver Videnskab.dk.

Og 400.000 år er virkelig, virkelig lang tid for en art, der i det store hele kun har kort tid på bagen.

Sandsynligheden for, at vi bliver udryddet inden er omtrent lige så stor: om det er menneskeskabte klimaforandringer, en kæmpemæssig asteroide eller noget tredje er ikke til at sige - eller udelukke.

