Forskere: Vi kan snart gøre katte allergivenlige

Ved at fjerne to bestemte gener fra kattens DNA kan man gøre katte allergivenlige, fortæller forskere

Hvis du går og savner en kat i dit liv, men er en af de cirka 20 procent af mennesker, som er allergiske, er der måske håb forude.

Takket være gensaksen CRISPR er amerikanske forskere tæt på, at kunne skabe allergivenlige katte - tilsyneladende ganske sikkert og uden nogen fare for katten.

Det skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

CRISPR er et værktøj, som lader forskere klippe og klistre i DNA med så stor præcision, at de kan fjerne, ændre eller tilføje enkelte gener fra et genom.

I dette tilfælde vil forskerne fjerne to bestemte gener fra kattens genom, som står for at skabe proteinet ‘Fel d 1’, som bliver udskilt gennem kattens spyt og fremprovokerer de allergiske reaktioner i mennesker.

Læs mere på Videnskab.dk: CRISPR: Ny genteknologi revolutionerer videnskaben

Som forskerne skriver i et nyt studie, kan de Fel d 1-fremkaldende gener angiveligt fjernes fra kattens DNA, uden at det skader katten på nogen måde.

Forskerne kom på sporet af dette ved at sammenligne DNA fra 50 tamkatte med DNA fra otte arter af vildkatte. De konkluderede, at generne, der fremstiller Fel d 1, er ‘ikke-essentielle for kattens biologi’, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

En hurtig test med CRISPR på katteceller i et laboratorie bekræftede deres hypotese.

Modsat andre tilgange med at gøre katte mere allergivenlige, for eksempel ved at give dem et særligt foder eller vaccine, mente forskerne, at det var mere praktisk at gå direkte til problemets rod.

Forskernes næste mål er at avle katte uden de Fel 1 d-fremstillende gener og bagefter at udvikle en måde, så man sikkert kan genmanipulere voksne katte.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvem er klogest - katte eller hunde?

Er danske børn blevet solgt på auktioner?

Ny teori: Derfor forsvandt vikingerne pludselig fra Grønland