Forskere: Viagra forebygger måske Alzheimers

Nogle gange kan hjælpen komme fra uventede kanter.

Normalt bruges stoffet sildenafil - det aktive stof i Viagra - mod rejsningsproblemer, men det kan måske vise sig også at mindske risikoen for at udvikle Alzheimers sygdom med hele 69 procent.

Der er dog ikke påvist nogen direkte årsagssammenhæng endnu.

Det skriver det amerikanske forskningscenter Cleveland Clinic ifølge Videnskab.dk.

Forskerne søgte med en computer i en lægemiddeldatabase efter eksisterende medicin, som indeholder aktive stoffer, man ved, der påvirker Alzheimers-associerede proteiner i hjernen. Her toppede sildenafil.

For at se, om der kunne være bare en smule hold i antagelsen, analyserede forskerne sundhedsforsikringssager fra cirka 7 millioner amerikanere.

Her opdagede de, at personer, der havde recept på sildenafil, var 69 procent mindre tilbøjelige til at være diagnosticerede med Alzheimers 6 år efter receptet blev udskrevet.

Det er derfor ikke en direkte årsagssammenhæng, men en ledetråd, skriver Videnskab.dk.

Ifølge Politiken har forskerne sidenhen lavet forsøg i reagensglas, hvor sildenafil havde en gavnlig effekt på stamceller fra patienter med Alzheimers.

Der er mangel på effektive midler mod Alzheimers, som er den mest almindelige aldersrelaterede form for demens.

Hvis sildenafil viser sig at hjælpe, er et godkendt lægemiddel stadig et stykke væk:

- Der er et langt stykke vej til at kvalificere studiet og en tidshorisont for behandling vil nok være mellem 5 og 8 år ude i fremtiden, fortæller Kristian Steen Frederiksen, overlæge ved Det Nationale Videnscenter for Demens, til Politiken, ifølge Videnskab.dk.

For at afklare om stoffet virker, skal forskerne nu lave såkaldte lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen af forsøgspersonerne modtager sildenafil, mens resten modtager placebo.

