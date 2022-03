Forskere vil afsløre 4500 år gammel hemmelighed

Hvad gemmer to store og mystiske hulrum inde i den store pyramide i Giza mon på?

Det er spørgsmålet, som forskere håber på, at en ny, kraftfuld skanning af den 4.500 år gamle egyptiske pyramide kan være med til at finde svaret på.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Den store pyramide i Giza, også kaldet Keopspyramiden, er den største pyramide fra det antikke Egypten, og skulle angiveligt være bygget for farao Keops, der regerede fra omkring 2589 fvt. til 2566 fvt.

Man ved fra tidligere skanninger, at det største af de to hulrum måler omtrent 30 meter i længden og 6 meter i højden.

Hvad hulrummet egentligt gemmer på, håber man dog omsider at kunne afsløre med de nye skanninger, og potentielt kan der være tale om ét stort rum eller flere opdelte rum.

Arkæologerne håber også på at finde ud af, hvad rummets funktion har været. Her ville den mest »fantastiske« mulighed være, at der kan være tale om åbning ind til et skjult gravkammer tilhørende faraoen Keops, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

På samme måde er det også endnu uvist, hvad det andet og mindre hulrum gemmer på.

Videnskab.dk skriver, at de tidligere skanninger, der blev foretaget i perioden fra 2015 til 2017, er lavet ved at måle spor efter elementarpartikler kaldet myoner.

Partiklerne dannes som følge af kosmiske stråling, der rammer atmosfæren og falder ned på Jordens overflade.

Fordi partiklerne reagerer forskelligt, alt efter om de rammer sten eller luft, har man ved hjælp af avanceret udstyr kunnet måle, hvis der er hulrum i pyramiden.

Det nye forskerhold, som skal tackle pyramidens hemmelighed, planlægger at bruge et system, der har op mod 100 gange mere følsomhed end det udstyr, der tidligere er blevet brugt, hvilket vil give et meget mere præcist billede af kammeret.

Forskerholdet har fået grønt lys fra det egyptiske ministerium for turisme, men hvornår, projektet løber af stablen, er endnu dog endnu uvist, idet man stadig mangler penge til at bygge og skaffe udstyret.

