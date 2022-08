Forskere vil fiske uidentificeret rumobjekt ud af havet

De to forskere vil afgøre én gang for alle, om rumobjektet stammer fra et andet solsystem

I 2014 styrtede et uidentificerbart objekt ned i havet uden for Papua Ny Guineas kyst.

Nu vil to astrofysikere fra Harvard University, Amir Siraj og Avi Loeb, der står bag kontroversielle teorier om fremmed liv i rummet, fiske det ud af havet, skriver Universte Today ifølge Videnskab.dk.

Objektet kan nemlig være noget helt særligt.

I 2019 kastede de to fysikere sig ud i at analysere de få data, der var på objektet. Deres resultater tydede på, at der kunne være tale om objekt, som stammer fra et sted uden for vores solsystem - et såkaldt interstellart objekt - og i så fald det første kendte af sin slags, som vi kender til, på Jorden.

Deres udregninger mødte imidlertid en del kritik, og CNEOS 2014-01-08 (som objektet hedder) er således ikke klassificeret som et interstellart objekt af mange forskere.

Tilføj hertil hvor besværligt det ville være at fiske objektet op fra havets bund, og så er det let at forstå, hvorfor det videnskabelige samfund i det store hele ikke har beskæftiget sig med objektet siden, skriver Videnskab.dk.

I det store hele. For de samme to forskere, der først fremlagde teorien om, at CNEOS 2014-01-08 kunne være et interstellart objekt, vil nu gøre netop dét - fiske delene op fra havets dybder.

I to videnskabelige artikler, der endnu ikke er blevet bedømt af fagfæller og udgivet i et tidsskrift, fremlægger Siraj og Loeb henholdsvis deres teori om, at CNEOS 2014-01-08 er et interstellart objekt og deres plan om at udføre en dybhavsekspedition.

Planen hviler på to grundlæggende antagelser. For det første har man ved hjælp af de satellit-data kunnet begrænse området, hvor fragmenterne befinder sig, til cirka 10 gange 10 kilometer havbund.

For det andet må man antage, at objektets fragmenter sandsynligvis er magnetiske, og at en stor del således ville kunne indsamles via en kraftig magnet, skriver Videnskab.dk.

Det er endnu ikke til at sige, om projektet overhovedet bliver til noget, og om det i dét tilfælde vil bære frugt.

