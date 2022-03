Forskning: Denne metode holder dit sexliv i gang

Ifølge forskerne handler det om at tro på, at ens sexliv har mulighed for at vokse over tid

Lyst til sex er i parforhold noget, der typisk er stærk i starten, men som bliver svagere over tid.

Forskere har med et nyt studie, der blev publiceret i tidsskriftet The Journal of Sex Research, sat sig for at undersøge, om det har noget at gøre med, om man har en konstruktiv indstilling til ens sexliv.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Nogle mennesker er af den overbevisning, at seksuel kompatibilitet er fast, naturlig og ikke kan ændres. Andre tror på, at man kan opretholde ens sexliv ved at gøre en indsats.

Det er de to modsatrettede teorier, som forskerne har valgt at undersøge. Det har de gjort i et forsøg på at finde ud af, om og hvordan troen på hver af de to teorier har betydning for parforholds sexliv.

For at undersøge emnet lavede forskerne bag studiet en længerevarende undersøgelse med 97 par fra hele verden. I hvert af parforholdene var den kvindelige partner diagnosticeret med meget lav sexlyst.

Efter et år og en masse brud var der 66 parforhold tilbage, som både i begyndelsen og slutningen havde svaret på et spørgeskema. Det gav forskerne data om sexlyst, sexfrekvens, konflikter og nydelse.

Ved at sammenligne dataene fra den første spørgeskemaundersøgelse kunne forskerne se, at der var forskelle i blandt andet sexlyst, i forhold til om man var tilhænger af den ene overbevisning eller den anden.

De, der troede på, at ens sexliv er bestemt af en fast, naturlig kemi mellem en selv og ens partner, fik generelt lavere nydelse fra deres parforhold og havde flere konflikter.

Mens de, der troede på, at man kan opretholde ens sexliv aktivt, havde en smule mere sexlyst end de andre.

- Opdagelsen demonstrerer, at troen på, at ens sexliv er skæbnebestemt, i de fleste tilfælde er lig med lavere sexlyst, ringere parforhold og dårligere personligt velvære, mens troen på, at ens sexliv har mulighed for at vokse, har den omvendte virkning, skriver forskerne i studiet ifølge Videnskab.dk.

Forskerne kunne efter spørgeskemaundersøgelsen i slutningen gøre en anden interessant opdagelse. Stort set samtlige deltagere fra de parforhold, der blev sammen i løbet af hele undersøgelsens periode, fik markant mere sexlyst og mindre niveauer af depression.

Det viser ifølge forskerne, at forhold, der holder ud, højst sandsynligt oplever perioder, hvor de har øget sexlyst.

