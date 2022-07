Fossiler fra 'menneskehedens vugge' er langt ældre end troet

Knogler fra en tidlig menneskeart får smidt en ekstra million år på bagen i et nyt studie. Det giver os en bedre forståelse for menneskets udvikling, fortæller forskere.

I Sydafrika ligger UNESCO’s verdensarvsområde ‘menneskehedens vugge’, hvor nogle af de ældste menneskefossiler er blevet fundet.

I årevis har man studeret fossilerne fra vores tidlige forfædre og deres uddøde slægtninge. Her har man tidligere ment, at fossilerne var 2-2,5 millioner år gamle.

Men nu viser et nyt studie, at vi skal mere end en million år længere tilbage for at finde fossilernes datering.

Studiet peger nemlig på, at nogle af fossilerne er omkring 3,7 millioner år gamle, hvilket vil placere dem i begyndelsen af Australopithecus-æraen i stedet for i slutningen.

Det vil også betyde, at de er ældre end Lucy, som er verdens mest berømte Australopithecus-fossil.

Det skriver Purdue University i USA i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Studiet, hvor forskerne har undersøgt fossiler i Sterkfontein-grotterne tæt på Johannesburg, er gået anderledes til værks end tidligere studier i området. Før har man nemlig været nødsaget til at vurdere fossilernes alder ud fra omkringliggende dyrefossiler og drypsten i grotterne. Men de målinger er usikre.

Nu har man fundet en anden måde at datere fossilerne på: Ved at undersøge de sten, som fossilerne har været indlejret i, forklarer Darryl Granger, en af forskerne bag opdagelsen, i pressemeddelelsen.

'Sterkfontein har flere Australopithecus-fossiler end noget andet sted på Jorden. Men det er svært at datere dem ordentligt. Folk har analyseret dyrefossiler, som er fundet tæt på dem, og sammenlignet dem med alderen af forskellige dele af grotten, som for eksempel drypsten,' uddyber Darryl Granger ifølge Videnskab.dk.

'Det har man fået en række forskellige dateringer ud af. Hvad vores data gør er, at de løser de her kontroverser. Dataen viser, at disse fossiler er ældre - meget ældre - end vi oprindeligt har troet.'

Ifølge Purdue University er fossilernes datering vigtig, da det påvirker forskernes forståelse af en række store spørgsmål. På den måde kan en rigtig tidsmæssig placering af fossilerne i Sterkfontein-grotterne være med til blandt andet at skabe en bedre forståelse for landskabet på det tidspunkt.

Derudover vil det også gøre os klogere på, hvordan og hvor mennesker udviklede sig, hvordan de passede ind i økosystemet, og hvem deres tætteste slægtning var.

Og det er altså håbet, at vi nu er kommet lidt tættere på det.

