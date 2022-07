Fotograferer hele Mars’ overflade

Har du nogensinde undret dig over, hvordan nordpolen ser ud?

Ikke den ishvide og menneskefjendtlige nordpol, vi har her på Jorden - men derimod den røde og endnu mere fjendtlige variant: Mars’ nordpol.

Uanset om du har eller ej, så er det nu muligt at kaste et blik på den - og resten af Mars for den sags skyld.

Den kinesiske rumsonde Tianwen-1 har nemlig færdiggjort sin mission: at affotografere hele Mars’ overflade.

Det skriver Universe Today ifølge Videnskab.dk.

Rumsonden med det bombastiske navn, der betyder ‘søgen efter himmelsk sandhed’, blev sendt afsted i juli 2020.

Siden da har den cirkuleret rundt om Mars intet mindre end 1.344 gange for at tage billeder af hver lille del af overfladen.

Og ikke nok med det. En del af rumsonden har nemlig cruiset rundt på Mars’ overflade, mens dens mange kameraer har knipset fotografier af overfladen langt fra og tæt på.

Tilsammen har alle rumsondens dele indsamlet hele 1.040 gigabyte rådata, der er blevet sendt tilbage til forskere i Kina.

Dermed har rumsonden, ifølge det kinesiske rumagentur, opnået alle de målsætninger, der blev sat for den.

Men det er ikke ensbetydende med, at Kinas Mars-eventyr stopper der. Planerne er kun blevet mere ambitiøse siden.

Kinas næste store mål er at bringe jordprøver fra Mars tilbage til Jorden i 2031 - hele to år før NASA’s og ESA’s (‘European Space Agency’) mål om det samme.

Og blot to år efter, i 2033, vil Kina være den første nation til at sende en bemandet mission til Mars.

