'Fuldstændig vanvittigt': Gigant havde kraftigere knogler end blåhvalen

Knogledele fundet i Peru stammer fra en uddød hvalart, der kan have været tungere end blåhvalen – verdens tungeste dyr. Dansk palæontolog er skeptisk

Forskere har fundet skeletdele fra en nyopdaget art uddød hval i Peru. Ud fra knoglernes størrelse vurderer forskerne, at Perucetus colossus, som den er blevet døbt, i live har vejet mellem 85 og hele 340 tons. Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se flere illustrationer af kæmpen.

Til sammenligning vejer en moderne blåhval, længe anset for at være det største og tungeste dyr, der nogensinde har levet på Jorden, omkring 125 tons fordelt på 25 meter. Kan P. colossus virkelig have været mere end dobbelt så stor?

- Nej. Den er rigtigt spændende på mange måder. Men det er ikke verdens tungeste hval vi har med at gøre, siger Jesper Milán, palæontolog og inspektør på Geomuseum Faxe, til Videnskab.dk.

-Man skal lige nærlæse for at forstå deres estimat. De skriver, at skelettet vejer mere end skelettet hos en blåhval. Men selve dyret er ikke lige så stort. Den har været omkring 20 meter lang. Men dens knogler er ekstremt tykke, så den har haft ekstremt tunge knogler.

- Fuldstændigt bizart og vanvittigt.

Det internationale forskerhold har fundet i alt 13 ryghvirvler, 4 ribben og 1 hofteknogle. De blev gravet frem i Ica-dalen i det sydlige Peru og vurderes at være omkring 39 millioner år gamle.

- Den tilhører den gruppe af uddøde hvaler, man kalder basilosaurider. Dem man hidtil har fundet, har været ret lange, nærmest slangelignende hval-dyr. Men denne her har været sådan en tyk, pølseformet hval, forklarer Jesper Milán.

Forskerne har så sammenlignet fundene med tilsvarende knogler fra tidligere kendte basilosaurider. Og hvis skaleringen er til at regne med, skal P. colossus altså have haft to-tre gange mere knoglemasse end en blåhval på 25 meter. Det betyder dog ikke i selv, at det samlede dyr også har været større og tungere end en blåhval:

- Det er jo fuldstændigt bizart at se, hvor fortykkede dens ryghvirvler er i forhold til ryghvirvlerne på en blåhval, som man kan se de har sat op i en af figurerne. Det er fuldstændigt vanvittigt. Der er simpelthen bare blevet lagt lag på lag af knogle på den. Selve skelettet i den er meget kraftigere og tungere. Men den er unægteligt stadig fem meter kortere end en blåhval.

Ekstremt tilpasset til lavt vand

Taget i betragtning, at beregningen er lavet ud fra kun 18 knoglestykker, og at P. colossus vitterligt har været kortere end en blåhval, er der altså god grund til at forhold sig kritisk til den tungere ende af vurderingsskalaen.

Det betyder dog ikke, at fundet ifølge Jesper Milán ikke er opsigtsvækkende:

- Der er rigtigt mange rigtigt spændende evolutionære ting i det her fund. Det er den hidtil største basilosaurid, og så er den helt ekstremt kraftigt bygget i sit skelet som en ekstrem tilpasning til dens formodede livsstil.

- Den har svømmet rundt på lavt vand og spist bundlevende dyr og hvad den kunne fange af fisk, ser det ud til. Måske er den endda gået op i floder, fortæller han, og forklarer videre, hvordan det tunge skelet har været, hvad forskerne kalder en ’hyper-specialisering’ i forhold til dens habitat og diæt:

- Den har haft nemmere ved at dykke. Når du svømmer rundt på lavt vand, svømmer du meget ned på bunden for at samle føde. Moderne dyr med fortykkede knogler, såsom sæler og søkøer, lever i brændingszonen tæt på vand og på land, forklarer Jesper Milán overfor Videnskab.dk.

- Den store vægt giver dem en fordel i, at de hurtigere kan komme ned på bunden. Det er så sket i en helt ekstrem grad på en helt ekstremt stor hval.

