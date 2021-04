Går du i virkeligheden for sent i seng med vilje?

At vi går i seng, senere end vi burde, er et kendt fænomen i søvnforskningen.

På kinesisk findes begrebet ‘bàofùxìng áoyè’, der kan oversættes til ‘hævn-udsættelse af sengetid’, og som har fundet vej ind i den engelsktalende verden som ‘revenge bedtime procrastination’.

Ifølge dette begreb skyldes udsættelsen af sengetid, at man simpelthen har brug for tid til sig selv.

Men kan der være noget om snakken?

Det spørgsmål tages op i en artikel af forskning.no, der er bragt på Videnskab.dk.

Foreløbig er der ikke forsket meget i behovet for alenetid som årsag til at udskyde søvnen.

Men det lyder alligevel reelt, at nogle udsætter søvnen, fordi de vil være alene, vurderer den norske søvnforsker Øystein Vedaa.

Internettet tilbyder desuden en døgnåben bar med underholdning, shopping og spændende samtaler.

- Det er velkendt, at folk bytter søvn mod underholdningstid. Ikke alle er lige disciplinerede, og de lykkes ikke altid med at forlade underholdningen og vælge at sove, siger Oystein Vedaa til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Problemet for folk, som lider af søvnmangel, er ofte, at de prøver for hårdt på at sove, fortæller han.

- Der findes et morsomt amerikansk studie, hvor deltagerne blev lovet forskellige pengebeløb, hvis de kunne falde hurtigt i søvn. Nogle kunne tjene godt og vel hundrede kroner, og andre kunne tjene tusind. Og de, som havde muligheden for at tjene mest, brugte væsentlig længere tid på at sove end de andre.

Men nogle tænker måske, at de slapper af fra uro ved at se serier eller være på sociale medier i sengen?

- Hvis det tager for lang tid at falde i søvn, vil bekymringer og frustrationen over det ofte øges og gøre det vanskeligt at sove. Så kan det være nyttigt at stå op igen og gøre noget andet for en stund, siger Øystein Vedaa, der også arbejder ved Bergens Søvncenter, hvor han behandler folk, som har svært ved at sove.

- Jeg plejer at foreslå at sætte sig i stuen og høre lydbog eller podcast. Det drejer sig om at forlade projektet med at få sovet, lade tankerne vandre over på andre ting, så vi igen mærker vores søvnighed og påny kan prøve at falde i søvn.

Fængende serier er dog ikke lige det bedste at bruge som tankeflugt om aftenen, siger Øystein Vedaa til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Det kan slet og ret blive for fristende at se episoden færdig – eller endnu værre: lige snuppe en mere.

