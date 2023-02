Går i døden for sex

Hannerne hos den nordaustralske pungmår giver op på mad og søvn for at føre generne videre

I Australien lever et lille handyr, som hellere vil dø end at gå glip af parringssæsonen. Dyret er den nordaustralske pungmår (Dasyurus hallucatus), som sjældent lever mere end én parringssæson, fordi den udmatter sig selv til døde i jagten på mager.

Det skriver University of the Sunshine Coast i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Den nordaustralske pungmår ser ud til at være det største pattedyr, der følger denne parringsstrategi, som koster den livet. Hannerne dør ofte efter blot én parringssæson, fordi de bruger alle deres ressourcer på at ville formere sig.

Det har forskere fra University of the Sunshine Coast i Queensland, Australien, fundet ud af i deres nye studie, der er publiceret i Royal Society Open Science.

I løbet af studiet sporede forskerne 13 vilde nordaustralske pungmårer og målte deres adfærd og aktivitetsniveau under en parringssæson.

Her fandt de, at hannerne brugte en del mere energi end hunnerne og kun brugte omtrent otte procent af deres tid på at hvile. Hunnerne brugte tre gange så meget tid på hvil i løbet af parringssæsonen, nemlig 24 procent af tiden.

- Hannerne tilbagelægger store afstande for at parre sig så ofte som muligt, og det ser ud til, at deres drivkraft er så stærk, at de undgår at sove for at bruge mere tid på at søge efter hunner, siger medforfatter Christofer Clemente, lektor i dyre-økofysiologi, i pressemeddelelsen.

- De bliver et let bytte, er ude af stand til at undgå kollisioner med køretøjer eller dør af udmattelse, forklarer han ifølge Videnskab.dk.

Udover mangel på hvile, forsømte hannerne også at fange og spise mad og pleje sig i løbet af sæsonen, viser resultaterne.

Alt det ser ud til at koste dem livet efter blot én parringssæson, mens hunnerne ofte lever og formerer sig i op til fire år, deler forskerne i pressemeddelelsen.

De siger dog, at der er brug for mere forskning på området, inden det med sikkerhed kan slås fast, hvad søvnmanglen nøjagtig gør ved hannerne.

