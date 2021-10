Geni-hunde kan lære 12 nye ord om ugen

Et eksperiment viser, at visse hunde - ligesom vi ser det hos mennesker - har flere brikker at rykke rundt med end deres artsfæller

De fleste hunde kan reagere på 'sit' og 'giv pote' - og så er der andre hunde, der er i stand til at lære 12 nye ord om ugen ord og huske dem i op til to måneder.

Forskere fra Eötvos Loränd University i Budapest har i et større studie af 'geniale hunde' rejst Jorden rundt og fundet frem til - indtil videre - godt seks hunde, der angiveligt er udstyret med en særlig evne til at forstå menneskesprog.

Ifølge forskerne adskiller disse hunde sig fra de fleste andre hunde, idet de er i stand til at lære navnene på op til 12 stykker legetøj om ugen.

Det skriver flere medier, herunder New Scientist og The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

- Disse begavede hunde kan lære nye navne på legetøj med bemærkelsesværdig hastighed, udtaler førsteforfatter på studiet, Claudia Fugazza, som er ph.d. i etologi ved Eötvös Loränd University i Budapest, til The Guardian.

Ifølge mediet er der tale om hundene Max fra Ungarn, Gaia fra Brasilien, Nalani fra Holland, Squall fra USA, Whisky fra Norge og Rico fra Spanien. Alle er af racen Border Collie.

Forskerne har fundet frem til de særligt begavede hunde ved brug af sociale medier og under besøg på internationale konferencer, hvor hundeejere kunne deltage i indledende tests.

Kun de seks hunde gik videre til yderligere undersøgelser.

Ved efterfølgende tests af de udvalgte hundes evne til at indlære og huske nye ord fik ejerne tilsendt en kasse med legetøj.

Legetøjet blev spredt ud på gulvet, og over en videoforbindelse blev hundene bedt om at udpege og hente et stykke legetøj, når navnet på legetøjet blev nævnt.

- Det viste sig, at det ikke var nogen stor udfordring for de begavede hunde. De lærte nemt mellem 11 og 12 stykker legetøj, siger medforfatter på studiet Shany Dror, ph.d.-studerende ved afdelingen for Etologi ved Eötvös Loränd University i Budapest, til The Guardian.

To måneder senere blev hundene igen testet, og her var de begavede hunde stadig i stand til at huske navnene på legetøjet.

Ifølge forskerholdet bag kan undersøgelser af de begavede hunde bidrage til viden om, hvordan forholdet mellem dyr og deres ejere fungerer.

- Hunde fungerer som gode modeller til at studere menneskelig adfærd, idet hunde har udviklet sig i et det menneskelige miljø, siger Ádám Miklósi, medforfatter på studiet og professor ved afdelingen for Etologi ved Eötvös Loränd University, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

- Med disse talentfulde hunde får vi en unik mulighed for at studere, hvordan andre arter forstår menneskets sprog, og hvordan det at lære ord påvirker måden, vi tænker om verden, tilføjer han.

