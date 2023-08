Gensplejset bananflue formerer sig uden en han

For første gang nogensinde er det lykkedes forskere at gøre et dyr gravid med genteknologi uden en han – en såkaldt jomfrufødsel eller ‘partenogenese’. Det skriver Nature ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie, der er blevet publiceret i tidsskriftet Current Biology, fremgår det, at forskere formåede at genmodificere en række bananfluer (Drosophila melanogaster), så de blev gravide.

Forskere har tidligere haft succes med at ændre på muse- og frøæg for at skabe graviditet uden en han, men det er første gang, at det er lykkedes at gøre selve dyret i stand til at blive gravid uden en han.

Forskerne, der blandt andet er fra University of Cambridge i England, udnyttede det faktum, at flere insekter, krybdyr og andre dyr har udviklet evnen til at blive gravid uden parring.

Det gør sig blandt andet gældende for en anden art af bananfluer (Drosophila mercatorum).

For at finde nøglen til at give bananfluer evnen til partenogenese sammenlignede forskerne først og fremmest generne i æg fra de to forskellige bananfluearter.

Sammenligningen gjorde dem i stand til at identificere 44 gener, der potentielt er med til at skabe evnen til partenogenese i den ene art.

Ved at ændre de selvsamme gener i de bananfluer, der ikke havde evnen, lykkedes det forskerne at finde en kombination, der gjorde 11 procent af bananfluerne gravide.

Og ikke nok med det, havde nogle af bananfluernes afkom arvet evnen, fortæller forskeren Alexis Sperling the The Guardian ifølge Videnskab.dk:

- Det var virkelig spændende at se en ubefrugtet flue producere et embryo, der kunne vokse op og selv gentage processen, siger Alexis Sperling, der forsker på University of Cambridge i England og er en af forfatterne bag studiet.

