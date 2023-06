Giga-gejser på Saturns måne slår alle rekorder

Gejseren er et af beviserne på, at der kan være liv på månen

For cirka 20 år siden opdagede rumfartøjet ‘Cassini’, at en af Saturns måner ‘Enceladus’ huser flere gigantiske gejsere, der skyder vanddamp tusindvis af kilometer op i luften.

James Webb Space Telescope har sidenhen holdt tæt øje med månen, og for nylig lykkedes det astronomer at opsnappe den hidtil højeste observerede jetstråle fra en af gejserne med teleskopet. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Med enorm kraft spruttede en af gejserne således 9.656 ud i rummet, hvilket er cirka 20 gange Enceladus’ egen diameter.

Da forskere i 2005 opdagede gejsere på Enceladus, der er dækket af et tykt lag is, var det til stor overraskelse.

Det betyder nemlig, at Enceladus ikke er en kæmpestor, solid iskugle, men at der under den tykke is er et flydende hav.

Og når der er flydende vand, er der en chance for liv.

En af astronomerne bag opdagelsen af den rekordhøje jetstråle Geronimo Villanueva, der er planetforsker på NASAs Goddards Space Flight Center, blev overrasket, da han kiggede på deres data.

- Jeg tænkte først, at jeg måtte tage fejl. Det var chokerende at kortlægge en stråle, der var højere end 20 gange månens diameter. Højere, end hvad vi overhovedet kunne have forestillet os, siger Geronimo Villanueva til ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

