Gigantisk hårbolle opereret ud af maven på teenager

I et nyt, britisk studie fremlægger en række læger en foruroligende casehistorie om en britisk teenager, der har gennemgået et sandt mareridt. Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

I fem måneder havde den 17-årige britiske pige døjet med mavepine.

Hen over to uger tog smerterne til, men det var først efter, teenageren besvimede to gange, at hun blev kørt til hospitalet Queen’s Medical Centre i Nottingham i England.

Først undersøgte lægerne pigens hjerne. Herefter så de nærmere på hendes mave, og det var her, de fandt årsagen til de stærke smerter: Der lå en gigantisk hårbolle i hendes mave, skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Den ovale hårbolle var 48 centimeter lang og sad fuldstændig fast i maven på hende.

Pigen har tidligere lidt af lidelsen trikotillomani, der er kendetegnet ved en tvangsimpuls til at rive sit eget hår ud. Pigen havde også diagnosen trikofagi, hvor man efter at have revet sit hår ud, tvinger sig selv til at spise det.

Lidelserne kan føre til tricobezoars – også kaldet ’Rapunzel Syndrom’, hvor en hårbolle sætter sig fast i maven, hvilket er livsfarligt.

Mellem 10 til 30 procent af personer med trikotillomani udvikler også diagnosen trikofagi. Kun 1 procent af disse med lidelsen ender med ’Rapunzel Syndrom’.

I 2017 var en indisk kvinde ude for noget lignende. Efter kvinden i længere tid havde tygget på sit eget hår, kunne lægerne operere en 1,5 kilo hårbolle ud fra hendes mave. Video: AP Carters.

Efter at have opdaget hårbollen i pigens mave, lykkedes det lægerne at operere den ud, og pigen slap med livet i behold. En måned efter operationen viste teenageren ingen tegn på komplikationer, og hun har siden da set en psykolog.

Ifølge britiske National Organization for Rare Disorders lider mellem 0,5 til 3 procent mennesker af trikotillomani i løbet af deres liv, skriver Live Science.

Studiet er publiceret i tidsskriftet British Medical Journal Case Reports.

