Gigantisk jordfaldshul gemte på urskov

I det sydlige Kina fandt huleudforskere et stykke uberørt skov – 192 meter under jorden

På bunden af et jordfaldshul i Kina har forskere opdaget en ældgammel skov med træer, der måler op til 40 meter i højden.

Og det kan meget vel være, at skoven gemmer på hidtil ukendte plante- og dyrearter.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Den uberørte skov blev i første omgang fundet af gruppe grotte-udforskere, der var i gang med at undersøge et større jordfaldshul i Guangxi-regionen i det sydlige Kina.

Hullet måler 306 meter i længden, 150 i bredden og 192 meter fra top til bund.

En af de tilknyttede forsker, Chen Lixin, ingeniør ved Institute of Karst Geology, fortæller til et kinesisk statsmedie, at de efter flere timers arbejde blev mødt af tæt underskov på bunden, der gik til skulderhøjde.

- Jeg ville ikke blive overrasket over at finde ud af, at der findes arter i disse huler, som aldrig er blevet rapporteret eller beskrevet af videnskaben før nu, sagde Chen Lixin, ifølge Videnskab.dk.

Det er ikke uset, at skovvækst trives i huller, og som oftest er det dannet af grundvandets opløsning fra selve sten-fjeldet.

Denne gang er der dog tale om et sjældent fund, lyder det fra forskerne, idet det grotten er meget dyb og med høje træer.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Kom livet fra rummet? Forskere har nu fundet flere af livets byggesten gemt inde i meteoritter

Stamcelleterapi kan blive et våben i kampen mod diabetes

Udbrud af abekopper i Europa: Her er, hvad du skal vide