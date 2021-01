Gigantisk kollaps: Nu har forskere fundet en fejl

Organisationen, som varetager observatoriet, nåede knap nok at annoncere, at det skulle lukkes og nedrives

En efterforskning, som skal afgøre, hvad der fik det ikoniske Arecibo-observatorie til at kollapse i december, har måske fundet hovedårsagen:

Nogle af de kabler, som holdt observatoriets 900 ton tunge modtageanlæg udspændt over paraboldisken, blev sandsynligvis ikke fremstillet korrekt.

Det skriver mediet Live Science ifølge Videnskab.dk.

Allerede før modtageranlægget på det ikoniske Arecibo-observatorie kollapsede i 1. december, havde der været advarselstegn i månedsvis.

Ingeniører på observatoriet havde faktisk været opmærksomme på kablerne siden august sidste år, hvor et kabel løsrev sig fra sin sokkel, og før man kunne nå at reparere det, knækkede et andet kabel midtover og gjorde reparationsarbejdet for farligt.

Organisationen The National Science Foundation (NSF), som varetager observatoriet, nåede knap nok at annoncere, at observatoriet skulle lukkes og nedrives, før det kollapsede under sin egen vægt.

- Den indledende undersøgelse har afsløret en fabrikationsfejl i kablerne - navnlig var det indstøbningsproceduren, som ikke var hensigtsmæssigt udført, hvilket fremskyndede forringelsen af netop dén specifikke del af strukturen, fortæller observatoriets direktør, Francisco Cordova, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

- Men den endelige tekniske efterforskning er stadig undervejs.

I skrivende stund er NSF i færd med at rydde området for vragrester, hvor man både leder efter genstande, som kan bidrage til efterforskningen, og samtidig vurderer, om noget af materialet kan genbruges, idet organisationen overvejer observatoriets fremtid.

Ifølge Francisco Cordova kommer der nok aldrig et fuldstændig entydigt svar, på hvad der forårsagede ulykken.

- Typisk er det ikke én bestemt faktor, som bidrog (til kollapset, red.), men en række faktorer, som bidrog til den specifikke fejl, fortæller han ifølge Live Science ifølge Videnskab.dk.

Eksempelvis blev Puerto Rico særlig medtaget af orkanen Maria i 2017, og alene i 2020 blev øen ramt af mere end 10.000 jordskælv.

- Vi har stort set været rystede i al den tid, og det kunne bestemt have været en faktor. Det er ingeniørholdene stadig i færd med at undersøge.

