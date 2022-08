Gigantisk lyn er måske det største nogensinde målt

Over Oklahoma fandt der i 2018 et specielt fænomen sted. Ud fra en sky skød et enormt kraftfuldt lyn mod himlen. Ny forskning viser, at det meget vel kan være det mest kraftfulde lyn, der nogensinde er blevet registreret.

Fænomenet, der hedder ‘gigantisk jet’, er en af de mest sjældne former for lyn, der forekommer på Jorden. Det er cirka 50 gange mere kraftfuldt end almindelige lyn og er derfor den mest kraftfulde variant af lyn.

I studiet, der blev publiceret i tidsskriftet Science Advances, fremgår det, at lynet over Oklahoma til gengæld var 60 gange stærkere end almindelige lyn. Det er det mest energifulde lyn, forskere nogensinde har undersøgt.

Det skriver Georgia Institute of Technology i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Annonce:

Opdagelsen blev gjort ved et lykketræf. Lynet skød nemlig mod himlen helt tæt på et netværk af radioantenner, der netop har til opgave at lokalisere lynnedslag. Samtidig kunne flere vejrradarer også registrere lynet.

De kilder kombineret gav forskerne mulighed for at studere lynets størrelse, form, og hvor meget energi der blev udløst, forklarer en af forskerne bag studiet Levi Boggs, der er forsker på Georgia Tech Research Institute.

Læs mere på Videnskab.dk: Elvere, blå jets, røde feer: Disse vilde vejrfænomener skal dansk rumprojekt studere

- Vi blev i stand til at kortlægge den gigantiske jet i tre dimensioner med data af meget høj kvalitet. Vi kunne se kilder på de meget høje frekvenser over skyen, hvilket ikke er set før i så høje detaljer, siger Levi Boggs i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fandt ud af, at energiudladningen havde relativt lave temperaturer i spidsen af lynet på omkring 200 grader celsius, men samtidig også havde ekstremt høje temperaturer andre steder på omkring 4.400 grader celcius.

Annonce:

Grunden til, at den her type lyn skyder opad, er forskere faktisk ikke helt klar over, men man mener, at det skyldes en form for blokade, der forhindrer lynet i at nå igennem bunden af skyen.

Gigantiske jets forekommer oftest i tropiske regioner, så det gør sådan set bare opdagelsen endnu mere spektakulær, at det fandt sted i Oklahoma.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Astronaut fotograferer formidabelt tordenvejrsfænomen i Jordens øvre atmosfære

Sådan holder du hjernen ung

Vedvarende energi kan forsyne hele verden inden 2050