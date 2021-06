Gigantisk, mørkt objekt blokerer for fjern stjerne

Dybt inde i vores galakse, tæt på dens lysende hjerte, har astronomer fundet en stjerne, som med nogle måneders mellemrum lader til at forsvinde, for så at genopstå. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se forskernes billeder af, hvordan stjernen taber lysstyrke.

Stjernen, som er 100 gange større end Solen og over 25.000 lysår væk, mistede over flere måneder 97 procent af sin lysstyrke, som derefter langsomt vendte tilbage.

Astronomerne mener, at stjernen med nogle årtiers mellemrum formørkes af en hidtil ukendt følgesvend—en anden stjerne eller en stor planet—som er omringet af en gigantisk støvsky, der forhindrer stjernens lys i at nå os.

Læs mere på Videnskab.dk: Wooooow! Hubble-teleskopet har opdaget eksplosionen fra døende stjerne

Astronomerne brugte flere år på at indsamle og analysere data om stjernen, som de døbte VVV-WIT-08, hvor WIT står for ‘What Is This?’, en klassificering, der bruges om visse stjerner, som ikke passer ind i de etablerede kategorier.

Fordi VVV-WIT-08 er så nær galaksens centrum, hvor tætheden er meget større, spekulerede forskerne først på, om det måske var et tilfældigt forbipasserende ‘mørkt objekt’, der forårsagede stjerneformørkelsen.

Computersimulationer viste dog hurtigt, at det nok ikke var tilfældet, da det ville kræve en absurd mængde af sådanne mørke objekter i vores galakse, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Til sidst regnede astronomerne sig frem til, at det med størst sandsynlighed er en anden planet eller stjerne, der selv er omgivet af en skiveformet og uigennemsigtig støvsky, som er i kredsløb om VVV-WIT-08 og med nogle års mellemrum blokerer udsigten.

Læs mere på Videnskab.dk: Astronomer har opdaget skjult monster-galakse fra universets begyndelse

Ifølge astronomerne må denne støvsky nødvendigvis være gigantisk, med en diameter på mindst 66 millioner kilometer, hvilket svarer til halvdelen af afstanden mellem Jorden og Solen.

Der findes kun to andre kendte stjernesystemer med sådan en egenskab, hvoraf den ene er kæmpestjernen Epsilon Aurigae, som hvert 27. år formørkes af en kæmpe støvsky og mister 50% af sin lysstyrke, men ikke noget nær den næsten komplette mørklæggelse af VVV-WIT-08.

Hvis astronomerne har ret, vil lyset fra VVV-WIT-08 blive dæmpet igen i fremtiden, men om det er om 20 eller 200 år vides endnu ikke, skriver The Guardian.

De har allerede øjne på to yderligere stjerner, som potentielt også er ‘blinkende kæmper’.

Astronomernes beregninger fremlægges i et studie i tidsskriftet Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

