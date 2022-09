Gigantisk plastik-ø kortlagt: Stammer fra disse lande

Har du hørt om den enorme affaldsø, som ligger midt i det nordlige Stillehav? Øen kaldes Great Pacific Garbage Patch, og forskere har nu fundet tegn på, hvor meget af den plastik, affaldsøen blandt andet er bygget af, stammer fra.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

En stor del af den plastik, som har hobet sig op på affaldsøen i stillehavet, der nu er tre gange Frankrigs størrelse, ser ud til at kunne spores tilbage til særligt fem lande.

I 2019 indsamlede forsker Laurent Lebreton sammen med kollegaer og organisationen The Ocean Cleanup 573 kilo hårdt plastik fra øen, som de undersøgte. De fandt ud af, at flere end en fjerdedel af plastikstykkerne stammer fra fiskeredskaber, og det er uden at medregne fiskenet og reb.

Noget af plastikken var umulig at identificere, mens andet stadig havde mærker, firmanavne, få bogstaver eller andet genkendeligt, der afslørede, hvilke firmaer det stammer fra, eller lande det er produceret i.

Her kunne forskerne se, at to ud af tre er fremstillet i enten Kina eller Japan, mens 10 procent er fra Sydkorea, og 6,5 procent af plastikstykkerne er fra USA, efterfulgt af 5,6 procent fra Taiwan og 4,7 percent fra Canada, ifølge Videnskab.dk.

Det betyder dog ikke, at det er disse, som har haft det med ude på havet og mistet eller kasseret det dér, forklarer forskerne.

Forskerholdet brugte også særlige computermodeller, som blandt andet kunne simulere, hvordan deres prøver af plastik var endt på affaldsøen, og hvor det er kommet fra.

Simuleringerne viser, at plastaffald fra fiskeri ser ud til at være 10 gange mere tilbøjeligt til at ramme affaldsøen, Great Pacific Garbage Patch, end plastik fra land, som er endt i havet.

De peger samtidig på, at mere end 85 procent af det plastaffald fra fiskeri, som forsvinder ned i havets dyb, aldrig skylles op på land.

